Bomberos combaten voraz incendio en bodega en el centro de Santiago: edificio cercano fue evacuado de manera preventiva

Bomberos se encuentran combatiendo un incendio de grandes proporciones que afecta a un edificio en el sector céntrico de la comuna de Santiago, específicamente en Nataniel Cox con calle Santiago.

La emergencia afecta a una bodega de almacenamiento de neumáticos y derivados de caucho, generando una columna de humo negra y un fuerte olor tóxico.

Debido al peligro de propagación y la toxicidad del aire, personal de emergencia procedió a la evacuación casi total de un edificio residencial colindante a la estructura afectada.

El tránsito vehicular fue suspendido en un amplio perímetro para facilitar el trabajo de las más de 16 compañías de Bomberos que se encuentran en el lugar.

PURANOTICIA