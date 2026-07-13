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Bomberos combaten voraz incendio en bodega en el centro de Santiago: edificio cercano fue evacuado de manera preventiva

Bomberos combaten voraz incendio en bodega en el centro de Santiago: edificio cercano fue evacuado de manera preventiva

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El tránsito vehicular fue suspendido en un amplio perímetro para facilitar el trabajo de las más de 16 compañías de Bomberos que se encuentran en el lugar.

Bomberos combaten voraz incendio en bodega en el centro de Santiago: edificio cercano fue evacuado de manera preventiva
Lunes 13 de julio de 2026 18:46
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Bomberos se encuentran combatiendo un incendio de grandes proporciones que afecta a un edificio en el sector céntrico de la comuna de Santiago, específicamente en Nataniel Cox con calle Santiago.

La emergencia afecta a una bodega de almacenamiento de neumáticos y derivados de caucho, generando una columna de humo negra y un fuerte olor tóxico.

Debido al peligro de propagación y la toxicidad del aire, personal de emergencia procedió a la evacuación casi total de un edificio residencial colindante a la estructura afectada.

El tránsito vehicular fue suspendido en un amplio perímetro para facilitar el trabajo de las más de 16 compañías de Bomberos que se encuentran en el lugar.

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