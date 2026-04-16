Biministro Daniel Mas presenta plan para duplicar el crecimiento y bajar el desempleo al 6,5%

Durante una reciente intervención, las iniciativas que conforman el proyecto de reconstrucción nacional fueron desglosadas por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. En la instancia, la autoridad también pasó revista al estado actual de Codelco y al progreso de la agenda destinada a agilizar la tramitación de permisos de inversión.

Fue a través de un diálogo con T13 Radio donde el secretario de Estado profundizó en el megaproyecto gubernamental, el cual fue presentado recientemente durante la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast. Al respecto, el titular de la cartera aseguró que "lo más importante es que compartamos el diagnóstico. Tenemos actualmente 850 mil personas sin empleo, en los últimos 12 años no hemos crecido más allá de un 2%".

Sobre los objetivos de esta iniciativa, Mas explicó las directrices trazadas por el Ejecutivo: "Y lo que se nos pidió como Gobierno, y lo que nos pide el presidente Kast, es que hagamos cosas distintas, hacer cosas distintas que son necesarias para pasar del 2 al 4% de crecimiento y bajar ese desempleo al 6,5%, que es la meta final del Gobierno y el efecto que queremos buscar con este proyecto, y para eso hay que implementar este paquete de medidas que son relevantes".

Uno de los pilares de la propuesta es la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría. Al referirse a las compañías consideradas en esta medida, el biministro precisó que "se listan las empresas que pagan, según el Servicio de Impuestos Internos y son 150 mil empresas de distintos tamaños, grandes, pequeñas, medianas".

El impacto laboral de este universo de firmas fue destacado por la autoridad, quien complementó su idea señalando: "Pero lo más importante es que emplean a 5 millones de chilenos, y eso es a lo que queremos llegar, llegar a las personas, porque el eje de este Gobierno es cambiarle la vida a las personas a través del crecimiento, que es lo que estamos buscando".

Para lograr este impulso económico, el representante del Gobierno enfatizó la urgencia de reactivar múltiples áreas productivas. "necesitamos poner en movimiento a este país. Para pasar del 2 al 4%, necesitamos que muchos proyectos mineros, de energía, almacenes, proyectos en toda magnitud, proyectos agrícolas, acuícolas, por decir algunos sectores, se echan a andar con una potencia distinta que lo que han hecho en los últimos 12 años", sostuvo.

Frente a las críticas surgidas desde la oposición, donde advierten una eventual reducción de los estándares ambientales a raíz de la agilización de los permisos de inversión, Mas fue categórico al descartar dicha premisa. "esa es una mirada totalmente errónea. Estamos tratando de mantener todos los estándares. Cuando uno habla de estos megaproyectos que se financian en el mundo, los estándares de sostenibilidad medioambientales son brutales", argumentó.

En la misma línea, el encargado de las carteras de Economía y Minería profundizó en la necesidad de concretar las iniciativas: "O sea, nadie podría pensar en bajar un ápice de esos estándares. Lo que estamos tratando de dar son certezas, son certezas y que efectivamente estos proyectos se puedan ejecutar. Ahora no basta con tener tremendos titulares que estos proyectos, mira, se están ingresando proyectos, lo que necesitamos es que esos proyectos pasen a la etapa de inversión y de la inversión al empleo y le transformen la vida a los chilenos".

La optimización de los plazos es clave para la actual administración, según remarcó el secretario de Estado: "Si ese es el mandato del Presidente. O sea, si logramos ahorrar medio año, un año o un mes, estamos trayendo empleos que se harían en el futuro o que no se harían".

Al abordar el presente de la cuprífera estatal y ser consultado por la posibilidad de que Máximo Pacheco continúe en el directorio de Novandino Litio —la sociedad conformada con SQM—, el biministro aclaró que "es una decisión que tiene que tomar el directorio de Codelco, un directorio que se va a conformar desde mayo de una forma distinta, así que es una decisión corporativa del directorio".

No obstante, dejó entrever su postura frente a las modificaciones en la cúpula de la empresa: "Normalmente, cuando cambian las administraciones, los liderazgos en estas empresas que tienen la participación del Estado cambian. Yo esperaría que fuera de la misma forma".

Para concluir su análisis sobre la minera, Mas evidenció su inquietud por el desempeño reciente de la corporación. "a mí lo que me preocupa es Codelco. Es una tremenda compañía. A mi juicio, los resultados no se condicen con el volumen de operación. Hay 2 o 3 proyectos que son bien relevantes en la estrategia de Codelco que se han demorado mucho más y han costado mucho más de lo que debiera ser", advirtió.

El diagnóstico final del biministro apuntó a múltiples frentes críticos de la estatal, desde la accidentabilidad hasta las metas productivas: "En los temas de seguridad, para qué decir, tenemos varios accidentes con los resultados que ya sabemos. El endeudamiento es bien relevante. Es una compañía que está bien desafiada en su gestión. Lo que se había dicho en esta administración es que al 2025 íbamos a tener una producción de 1 millón 700 mil toneladas, estamos llegando un poquito por arriba de 1 millón 300 mil. Es una compañía bien desafiada en los tiempos actuales".

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