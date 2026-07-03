Biministro Alvarado tras reproche de Contraloría a Steinert: "Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error"

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, manifestó que todos los ministros pueden cometer "algún error" al comentar el oficio reservado de Contraloría sobre la ex titula de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Según el ente contralor, la exsecretaria de Estado incumplió su deber de abstención y se excedió en sus atribuciones al pedir la nómina de agentes PDI en causa reservada.

"La Contraloría ha determinado que una acción de la ministra Steinert afecta al deber de abstención", dijo Alvarado en La Moneda.

"Es un fallo de la Contraloría que nosotros respetamos, que reprocha una decisión que se tomó en su minuto por parte de la ministra y que nosotros la tomamos como referencia para que hacia adelante tener un actuar más cuidadoso en esta materia", añadió.

También afirmó que "nosotros somos agradecidos y reconocemos el aporte de la ministra Steinert en su paso por el gobierno y en el ejercicio de un cargo público".

"Todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error y, en ese sentido, la Contraloría manifestó públicamente que había una falta al deber de abstención que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instantes", cerró Alvarado.

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