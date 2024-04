Barberías en la mira: Más de 400 abrieron solo en el último año, 198 de ellas en la Región Metropolitana y 49 en la Región de Valparaíso

“¿Cómo puede suceder que tengamos cinco barberías por cuadra en nuestro país? Algo pasa ahí“, estas fueron las palabras que encendieron una polémica que estaba al frente de nuestros ojos pero que pocos se atrevían a pronunciarse, quien lo hizo fue la contralora subrogante, Dorothy Pérez.

Todo esto sucedió durante el último Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), fue ahí donde la contralora subrogante abordó la responsabilidad que tienen los alcaldes respecto a la revisión de las patentes comerciales que entregan y entre ellas las “barberías”.

"Estamos enfocados en que se cumplan los deberes funcionarios. Y por eso estamos fiscalizando a los servicios públicos en sus actividades de control. Por ejemplo, los municipios otorgan patentes comerciales, y tienen que fiscalizar, ¿cierto? Bueno, esa fiscalización que ustedes deben hacer, las estamos revisando", agregando que "hemos encontrado otorgamientos masivos de patentes comerciales en materias en que hay que ver si es que realmente corresponde".

Dorothy Pérez dijo que un ejemplo de aquello son las barberías, muchas de ellas por ejemplo atienden hasta altas horas de la madrugada e incluso cuentan con sistema de delivery. “Nadie se corta el pelo a través del delivery. Entonces, todos los chilenos sabemos lo que pasa en esas barberías", dijo la contralora subrogante.

Posteriormente, Pérez cuestionó que "Lo que yo me pregunto -y la Contraloría se ha estado preguntando estos tres meses; estamos trabajando en ello- es: ¿por qué se les otorgó patente comercial (a dichos locales)? (Y se responde) 'Es que cumplían los requisitos'", continuó.

"Perfecto, pero ¿le vieron la declaración de capital propio? ¿Y si tenía un capital propio gigantesco, gente que no se sabe de dónde sacó ese capital, no será lavado de activos, no tendré que reportarlo, no tendré que coordinarme con Impuestos Internos?", agregó la contralora colocando un tema sobre la mesa que se manejaba con mucho silencio por los alcaldes.

"No es para que los alcaldes o alcaldesas lo hagan. Yo lo digo para que ustedes a sus propios equipos se los encarguen. Algo está pasando en esta materia y estamos como país en una situación delicada, en la que todos, no solo el Gobierno de turno, de este color o del otro, todos, tenemos que hacer un aporte. Y las municipalidades son claves", explicó la contralora subrogante.

¿CUANTÁS BARBERÍAS HAN ABIERTO EN CHILE EN EL ÚLTIMO AÑO?

402 empresas con el nombre "barber" o "barbería" fueron constituidas en 2023 en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, en base a un análisis realizado por El Mercurio.

Según publica ese medio, estos comercios han crecido sostenidamente durante los últimos tres años. Cuando se compara con años anteriores se observa que en 2021 fueron 317 los establecimientos abiertos con esa denominación y al año siguiente, 348.

En todo ese periodo, el fenómeno se ha concentrado principalmente en la Región Metropolitana, en donde solo en 2023 se inauguraron 198 nuevas barberías, seguida por Valparaíso, con 49, Biobío, con 31, y La Araucanía, con 23.

"El número en crecimiento se nota que no corresponde a la situación económica del país ( ... ). Lo que la contralora dice es una verdad, se ve a luces que es así. Tenemos municipalidades que otorgan patentes a cinco barberías en una misma cuadra. Eso es ilógico, por decir lo menos", comenta Juan Carlos Gatica, vicepresidente de la Confederación Nacional Gremial de Peluqueros y Estilistas de Chile (Congrepech).

Coincide con él Sergio Morales, coordinador del Observatorio del Comercio ilícito y Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien dice que lo que se está haciendo en muchos casos es "blanquear platas mediante boletas a través de servicios que son un disfraz para poder ingresar al mercado lícito ( ... ). Algo está pasando y hay que depurar entre quienes están trabajando de manera legítima y aquellos que no lo están haciendo".

A nivel comunal, Santiago fue donde más barberías se crearon en 2023, con 31 para un total de 77 en tres años. Luego se ubican Viña del Mar y Providencia, con 14 cada una. Puente Alto registra 13 y Maipú 12.

En regiones, se destaca el caso de Concepción, donde se inauguraron 30 locales con dicha denominación durante el período analizado. El diputado DC por la región, Eric Aedo, cuenta que la información que maneja es que al menos nueve de estos establecimientos “son dirigidos desde la cárcel El Manzano”.

