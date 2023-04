Banda de delincuentes perpetró violento asalto en Pudahuel

Un violento asalto afectó a una familia durante la noche de este lunes en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

El atraco se perpetró a eso de las 21:00 horas en la calle Lago General Carrera, hasta donde llegaron al menos cuatro individuos a bordo de un automóvil para irrumpir en una vivienda.

Una vez dentro del inmueble, amenazaron con armas de fuego a la familia compuesta por dos ancianos, una niña de siete años y otros dos adultos. Uno de estos últimos fue golpeado y herido con un arma blanca.

La víctima señaló a 24 Horas que "empecé a sentir ruidos en la puerta, fuertes, muy fuertes. Entonces yo salgo a la entrada, me aproximo a la puerta y se acercan cuatro tipos con pistolas. Me apuntaron con las armas, uno de ellos estaba muy violento y me apuñaló dos veces".

"Apuntaron con pistolas a una anciana de 80 años, a mi padre. Yo mantuve la calma lo más que pude, pero entenderás que cuando apuntan con un arma a tu abuela, a tu sobrina de 7 años, es brutal", sumó.

Los delincuentes se llevaron como botín el vehículo familiar y artículos electrónicos. Hasta el momento no se ha concretado su detención.

PURANOTICIA