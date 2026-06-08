BancoEstado aclara que ejecutiva formalizada en el marco de la «Operación Tokio» era una "trabajadora externa"

BancoEstado informó que una trabajadora externa que prestó servicios a la entidad desde enero de 2023 a junio de 2026 fue la persona formalizada el domingo, luego de ser detenida en el marco de la «Operación Tokio», que investiga lavado de activos de una célula del Tren de Aragua.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, había declarado que "de acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado".

Al respecto, la institucional dio a conocer que "la persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026".

Añadieron que fueron bloqueados "todas sus credenciales y accesos al sistema, impidiendo cualquier operación adicional desde su perfil".

El comunicado indica que "el día viernes 5 de junio BancoEstado fue notificado de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la cual se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas, para el período comprendido entre mayo del 2025 y hasta la fecha del último movimiento actualizado. Esta diligencia se ejecutó de manera inmediata por parte de BancoEstado".

La entidad bancaria agregó que está colaborando de manera activa y transparente con la Fiscalía, entregando toda la información necesaria para la investigación.

"Los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada, por cuanto los estándares de probidad exigidos deben ser los mismos que rigen para su personal. Esta situación está siendo abordada con toda la urgencia y responsabilidad que exige la confianza que millones de chilenas y chilenos depositan en BancoEstado cada día", manifestaron.

La declaración precisa además que "BancoEstado ha abierto una auditoría interna exhaustiva con el objetivo de revisar en detalle los procesos involucrados, identificar mejoras en los mismos, y determinar si existen responsabilidades adicionales que deban ser atendidas, reservándose las acciones legales que fueran pertinentes".

"Esta auditoría no es un trámite formal: es un compromiso real con la transparencia, en aras a contribuir al Plan Operativo de Seguridad Pública 2026-2030, que busca reducir los delitos de alta connotación social y combatir el crimen organizado", cierra el texto.

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