Bancada del PC impulsa proyecto para modificar la Ley Nain-Retamal y reabre debate sobre el uso de la fuerza policial

La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista (PC) ingresó un proyecto de ley que busca derogar parte de la Ley Nain-Retamal, iniciativa que vuelve a instalar el debate sobre seguridad pública, uso de la fuerza y resguardo de los derechos fundamentales en el Congreso.

Según informó este miércoles El Mercurio, la propuesta fue presentada por la diputada Lorena Pizarro y, de acuerdo con el procedimiento legislativo, lo más probable es que sea derivada a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Los impulsores del proyecto recordaron que durante la tramitación de la ley diversas voces del mundo académico y organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre eventuales efectos adversos de algunas de sus disposiciones, particularmente respecto del acceso a la justicia por parte de personas que denuncien acciones de agentes del Estado.

Uno de los aspectos cuestionados corresponde a la figura de la legítima defensa privilegiada, mecanismo que protege a funcionarios policiales y de Gendarmería cuando utilizan sus armas para resguardar su integridad o la de terceros durante procedimientos vinculados al orden público.

En ese contexto, la propuesta busca eliminar las disposiciones que establecen la presunción legal de legítima defensa y, además, restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos, figura penal que puede aplicarse a policías y otros funcionarios estatales.

La Ley N° 21.560, conocida como Ley Nain-Retamal, fue promulgada en abril de 2023 con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de Carabineros y Gendarmería en el ejercicio de sus funciones.

La normativa lleva el nombre del cabo Eugenio Nain y del sargento Carlos Retamal, ambos carabineros fallecidos en actos de servicio, y fue aprobada tras una intensa discusión legislativa, marcada por las diferencias entre el oficialismo de la época y sectores de oposición respecto de algunos de sus contenidos.

REACCIONES ENCONTRADAS

Desde el Partido Comunista descartaron que la iniciativa busque eliminar o restringir el derecho a la legítima defensa establecido en la legislación chilena. Según explicaron, el objetivo es restablecer un régimen general aplicable a todos los ciudadanos y eliminar un estatuto excepcional que, a su juicio, afecta principios fundamentales del sistema jurídico.

Uno de los principales impulsores de la Ley Nain-Retamal, el actual senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, cuestionó duramente la propuesta.

"La Ley Nain-Retamal ha sido una garantía para que nuestras policías y Gendarmería tengan el amparo legal y político suficiente para no ser perseguidos cuando utilizan legítimamente la fuerza. Cualquier retroceso va a ser devolver a Chile a esos años oscuros en los que nuestras policías eran violentadas y, lamentablemente, inhibidas en el actuar precisamente por la debilidad legislativa (...) Esta ley fue un gran logro para Chile y para la seguridad de los chilenos, y cualquier retroceso será fuertemente impedido en e Congreso", señaló el parlamentario.

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro defendió la iniciativa argumentando que algunas disposiciones de la ley dificultan la defensa de quienes denuncian abusos por parte de agentes estatales.

"Algunos artículos actualmente dejan en la indefensión a la población civil, fundamentalmente a la víctima que además de ser agredida por un agente del Estado, tiene que demostrar al denunciar que fue agredida por tal agente del Estado. En pocas palabras, la carga de la prueba la debe hacer la víctima, lo que es casi imposible".

En la misma línea, la diputada comunista Nathalie Castillo sostuvo que la normativa requiere modificaciones urgentes.

"En la reciente movilización de la Confech tuvimos números inciertos respecto de manifestantes con lesiones graves gravísimas, y también trabajadores y trabajadoras de la prensa. Nueve de ellos resultaron con lesiones de diversas categorías. Ahora tenemos una norma que raya en la impunidad".

A su vez, la diputada socialista Carolina Cucumides manifestó que el debate debe considerar tanto la protección de las policías como los derechos de quienes participan en manifestaciones pacíficas.

"Así como también tenemos que hacernos cargo de las policías y del resguardo de quienes están detrás del uniforme, debemos hacernos cargo de la gran ciudadanía y la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que salen a protestar en forma pacífica".

Con el ingreso de esta iniciativa, la discusión sobre los alcances de la Ley Nain-Retamal, el uso legítimo de la fuerza y las garantías para policías y civiles volverá a instalarse en el Congreso, en medio de un escenario donde la seguridad pública continúa siendo una de las principales preocupaciones del país.

PURANOTICIA