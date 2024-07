Bancada de diputados de la UDI propone a Guillermo Ramírez para presidir el partido tras salida de Javier Macaya

Tras confirmar mediante un comunicado la salida del senador Javier Macaya de la presidencia de la UDI, la bancada de diputados propuso el nombre del parlamentario Guillermo Ramírez para convertirse en el nuevo presidente de la colectividad opositora, al menos hasta diciembre.

La decisión, eso sí, debe ser ratificada por la directiva y la comisión política del partido.

“Yo no voy a referirme al tema de la elección interna a la UDI, ni a cómo debería resolverse, porque es la institucionalidad la que determina, que es la directiva y la Comisión Política la que lo deben hacer. Yo no les voy a mandar un mensaje por la prensa”, señaló el legislador.

“Yo no soy candidato a nada, yo no le he pedido el respaldo a nadie, yo no he hecho ninguna llamada, no le he pedido a nadie que diga nada por mí, porque yo confío en lo que hagan las instancias superiores de la UDI y creo que la militancia también confía en los que hoy día dirigen el partido y que van a saber tomar una buena decisión”, añadió el parlamentario.

“En los momentos difíciles, en los momentos de crisis, todos tenemos que estar disponibles para asumir los desafíos que el colectivo determine. Todos”, dijo.

“Si estas instancias determinan que soy yo o cualquier otra persona, hombre o mujer, diputado, senador, alcalde o dirigente, la persona que sea nominada, debiera tener que decir que sí, porque finalmente aquí hay una institucionalidad que hay que respetar. Y es un momento difícil para la UDI, es un momento de crisis y por lo tanto todos tenemos que estar disponibles cada uno para asumir su rol”, sostuvo.

Consultado por la renuncia de Javier Macaya, el diputado reveló que “conversé con él. Él está tranquilo. Él siente que tomó la decisión correcta. Creo que habla muy bien de él, que haya dado un paso al costado, han sido momentos difíciles y obviamente que el partido apoyó la decisión que él tomó”.

