Bancada DC rechazará idea de legislar el plan de Reconstrucción Nacional y anunció reserva de constitucionalidad

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, anunció este lunes que su partido rechazará la idea de legislar el plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno y apuntó a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.

Al respecto, el parlamentario falangista detalló los motivos de la acción, afirmando que "la Bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción y que, principalmente, dice relación con la manera en cómo se ha presentado el proyecto".

En esa misma línea, el legislador profundizó en los pasos a seguir por su comité, añadiendo que "vamos a rechazar la idea de legislar para que previamente se acuda al Tribunal Constitucional a ver la reserva de constitucionalidad, que es la lo que corresponde, para disipar todas las dudas de la forma de tramitación de este proyecto de ley".

El argumento central radica en la naturaleza del texto ingresado por el Ejecutivo. Según explicó el diputado, "esta ley miscelánea involucra distintos cuerpos o distintas modificaciones legales, cuando se trata de reformas tributarias o que impliquen impuestos o cargas impositivas, estos deben ser en una ley separada, por eso es una reserva de constitucionalidad, porque si no, vamos a iniciar una discusión inoficiosa".

Por otro lado, la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, retomó este mismo lunes su participación en las reuniones de coordinación de los partidos de la oposición. En dicha instancia, la dirigenta advirtió que los "votos siempre van a estar para Chile y para analizar el proyecto de ley en su mérito. Sí señalar y reiterar que nos preocupa profundamente la desconexión con la realidad y con el país, con la realidad de las familias, de los trabajadores".

Frente a la eventualidad de recurrir al TC, Krauss planteó que la medida "se debe analizar. Se trata de una ley miscelánea, y no se olviden que existen normas constitucionales que suponen que un proyecto de ley debe necesariamente responder a una idea matriz, claramente".

Tras ser consultado por las declaraciones de la secretaria nacional, Jorge Díaz fue enfático en ratificar la postura adoptada en el Congreso: "Hoy día la banca de diputados y diputadas de la DC tomó una decisión. Esa decisión es que va, se va a rechazar esta idea de legislar. Esta es una decisión que tomó la Bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, donde también nuestro presidente electo, el diputado Álvaro Ortiz, está de consenso con esta decisión".

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