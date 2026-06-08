Bachelet se reunió con el canciller ruso en el marco de su campaña a la Secretaría General de la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

A través de redes sociales, la exmandataria detalló que conversaron “sobre los desafíos que enfrenta el sistema internacional y el papel que deben seguir desempeñando las Naciones Unidas en la promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre los Estados”.

“Como señalé durante nuestro encuentro, el mundo necesita una Secretaria General que sea neutral, independiente e imparcial, alineada con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”, expresó.

Por su parte, Lavrov reiteró su "firme apoyo a la necesidad de que el secretario general de la ONU debe ser neutral, independiente y estar comprometido con la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad".

“Esta es la clave y tenemos que estar seguros que esta vez el Secretario General será realmente diferente. Espero con interés escuchar su presentación", señaló el canciller.

Se espera que este martes, la expresidenta Bachelet participe de un debate junto con otros candidatos en Ginebra, Suiza.

(Imagen: @michellebacheletpdta)

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