Préstamo Solidario: Tesorería puso a disposición convenios de pago para quienes mantienen cuotas pendientes

En el marco del proceso de regularización del Préstamo Solidario, la Tesorería General de la República (TGR) puso a disposición de la ciudadanía convenios de pago de hasta 24 meses para quienes mantienen cuotas pendientes.

Cabe recordar que el Préstamo Solidario fue una medida de apoyo económico implementada por el Estado durante 2020 y 2021 para mitigar los efectos económicos de la pandemia. De acuerdo con la normativa, el monto debía ser reintegrado en cuatro cuotas anuales a través de la Operación Renta: la primera correspondía al 10% del monto solicitado y las tres siguientes al 30% cada una. Cada cuota anual tenía como límite el 5% de los ingresos obtenidos durante el respectivo año.

Las personas que cuentan con recursos para pagar su deuda pueden hacerlo mediante la presentación de las declaraciones de renta pendientes en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Con este fin, el SII ofrece que las declaraciones fuera de plazo queden en cero, es decir, sin costo para el contribuyente. Luego de hecha la declaración, el SII entrega un cupón de pago el que debe presentarse en TGR para suscribir un convenio de pago del Préstamo Solidario.

Desde el 14 de septiembre pasado, quienes mantienen declaraciones de renta pendientes pueden solicitar directamente en el sitio web del SII el cupón de pago correspondiente.

Los convenios disponibles contemplan 12, 18 o hasta 24 cuotas dependiendo del comportamiento de pago anterior y para acceder a ellos se debe pagar un pie equivalente al 30%, 20% o 10% del monto adeudado, respectivamente. El convenio queda activado una vez efectuado el pago de este pie.

Miguel Rojas, jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana de TGR señaló que “es importante recalcar que todo este trámite puede realizarse por internet en tgr.gob.cl/prestamosolidario usando ClaveÚnica o Clave Tributaria, donde encontrarán la mejor opción disponible para cada caso. No es necesario acudir presencialmente a una oficina”.

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