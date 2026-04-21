Avanza en el Senado proyecto que consolida como organismo internacional a la Comunidad de Policías de América

El canciller Francisco Pérez Mackenna asistió a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para explicar los alcances del proyecto que consolida como organización internacional la Comunidad de Policías de América (Ameripol), el cual fue aprobado por unanimidad durante la sesión, en segundo trámite constitucional.

“Este tratado representa una respuesta regional articulada frente a las amenazas del crimen organizado. Su implementación permitirá a Chile fortalecer sus capacidades policiales, mejorar el acceso a inteligencia internacional y consolidar su rol en la seguridad hemisférica”, destacó el ministro durante la sesión, en la que también participó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

A través de un mecanismo definido como permanente, efectivo, dinámico e integrado, esta entidad fomenta el trabajo conjunto en materia policial. Dicha red de cooperación vincula directamente a Chile junto a otros 12 países pertenecientes a la región de América Latina y El Caribe.

Fundada en el año 2007, la Comunidad de Policías de América se ha posicionado como el principal mecanismo de cooperación policial del hemisferio. Su creación tuvo como objetivo central potenciar el intercambio de información, la investigación criminal y la coordinación técnico-científica entre las distintas policías e instituciones homólogas de América.

Dentro de sus propósitos fundamentales, el organismo busca cimentar una doctrina policial a nivel hemisférico que se sustente en la cooperación y la confianza. Asimismo, su misión contempla promover la asistencia judicial e impulsar acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

Actualmente, la estructura de Ameripol está compuesta por 38 cuerpos policiales provenientes de 30 países. A esta red se suman 40 organismos observadores y aliados estratégicos originarios de 17 naciones, además de 11 organismos multilaterales. Entre estos últimos destacan instituciones como la OEA, Interpol, Europol, Naciones Unidas y la Unión Europea.

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