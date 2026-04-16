Ataque a ministra Lincolao tensiona al Senado: críticas apuntan a delegada presidencial

A través de una conexión telemática, la comisión de Educación del Senado recibió este miércoles los descargos de Egon Montecinos, rector de la Universidad Austral. La autoridad académica abordó detalladamente los sucesos ocurridos la semana pasada en Valdivia, los cuales culminaron con el ataque sufrido por la titular de Ciencia, Ximena Lincolao.

Convocado para detallar la línea de tiempo de la contingencia, y de acuerdo a lo publicado por El Mercurio, Montecinos relató que durante la ceremonia de inicio del año académico “se produjo la apertura de una puerta lateral derecha del Aula Magna, correspondiente a una salida de emergencia, con apertura únicamente desde el interior, provocando el ingreso de estudiantes con pancartas. Este hecho fue informado al Ministerio Público y además se encuentran en curso indagaciones internas para identificar a la persona que permitió el ingreso”.

Mientras se intentaba controlar a quienes protestaban, el líder universitario dio por hecho que la secretaria de Estado ya no estaba en el lugar. Sin embargo, esa percepción cambió al observar que la autoridad gubernamental caminaba rumbo al acceso principal en compañía de Vicky Carrasco, delegada presidencial.

Sobre su accionar posterior, el académico detalló: “En ese momento —precisó Montecinos— estimé necesario regresar a la zona donde intentaron ingresar de forma no autorizada estudiantes para tomar conocimiento de sus demandas. Esa conversación duró aproximadamente entre 15 y 20 minutos. En esa conversación les comuniqué que la ministra había abandonado el recinto, lo que era efectivo de acuerdo con la información de la que disponía”.

Pese a lo anterior, al retornar a las instalaciones del edificio, Montecinos se enteró de que Lincolao todavía permanecía en el recinto, aguardando puntualmente en un vestíbulo.

Como requisito para deponer la manifestación, los líderes universitarios exigieron dialogar con la ministra. La representante del Ejecutivo aceptó la propuesta y concretó una reunión de 20 minutos con los jóvenes. No obstante, el pacto fue quebrantado: si bien una gran parte de los cerca de 200 asistentes originales abandonó el sitio, una facción compuesta por 40 a 50 individuos decidió quedarse. Dentro de este grupo, “aparentemente también había estudiantes secundarios”, puntualizó la máxima autoridad de la casa de estudios.

Complementando lo anterior y basándose en la información recopilada, el rector afirmó que “las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan a ellos mismos que eran personas o estudiantes secundarios”. Para cerrar su intervención, renovó sus disculpas hacia la jefa de la cartera de Ciencia, dirigiéndose a ella tanto en su dimensión personal como en su rol de emisaria del Gobierno.

Durante el desarrollo de la comisión surgieron fuertes cuestionamientos hacia la delegada presidencial, luego de conocerse que Carrasco abandonó el recinto en pleno desarrollo de los incidentes. La senadora Yasna Provoste (DC) tomó la palabra y expresó: “nunca se me hubiese ocurrido como gobernadora, como intendenta, frente a la visita de un ministro o ministra de Estado, si tenía alertas de problemas, haber dejado sola o sin protección (a una autoridad)”.

En la misma línea, Vlado Mirosevic (P. Liberal) manifestó sus reparos frente a la planificación preventiva, indicando que “parece complejo que habiendo alertas de convocatorias a protestas no se hubiese diseñado de parte del Gobierno algún plan de seguridad más complejo”.

El parlamentario también apuntó directamente al desempeño de Carrasco en la emergencia: “No me explico sinceramente qué otra cosa más importante puede haber estado haciendo la delegada que acompañar a la ministra”. Además, subrayó que la autoridad regional estaba invitada a la instancia legislativa para entregar su versión, pero declinó asistir.

Desde la oposición, el senador Cristian Vial (P. Republicano) dirigió sus críticas hacia el rector Montecinos por “haberse mantenido dentro de esa lógica del diálogo con personas que estaban finalmente vulnerando un derecho, y que estaban agrediendo finalmente a esta ministra de Estado. Me parece que no fue ajustado”.

Al ser requerida por este medio, la Delegación Presidencial de Los Ríos ratificó que la inasistencia de Carrasco a la sesión de este miércoles de la comisión de Educación del Senado se debió a que ya tenía agendada “una importante reunión” con el nivel central.

Desde la misma repartición agregaron que la delegada figura en calidad de testigo dentro de la indagatoria que lidera el Ministerio Público —luego de que el Ejecutivo presentara una querella por atentado contra la autoridad—, motivo por el cual guardará silencio público sobre el asunto hasta que el proceso judicial concluya.

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