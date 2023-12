Asociación de Isapres advierte "consecuencias irreparables" si gobierno no interviene en la crisis

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arrigada, llamó al Gobierno a intervenir en la crisis del sector, ante la inminente aplicación del fallo GES, que obligará a las isapres a bajar las primas por ese concepto y a devolver dineros a los usuarios.

“A nosotros nos parece que la inacción del gobierno puede tener consecuencias irreparables para el país. Y esto porque aquí no solamente se están jugando las isapres, se está jugando el sistema de salud. Pueden quebrar prestadores, eso puede afectar a las personas, tanto al sector privado como al público. Es una consecuencia que yo no sé si el gobierno la evalúa”, dijo en entrevista con Pulso de La Tercera.

Agregó que “esta crisis ha avanzado demasiado lejos. Y, si sigue avanzando, creemos que sus consecuencias pueden ser irreversibles para las personas. También nos preocupa eso. Diferencias políticas pueden existir, pero no pueden devenir en una caída del sistema de salud. Quisiéramos también hacer un llamado al Presidente. Al final este es un problema del gobierno y el gobierno lo lidera el Presidente. El Presidente debe actuar antes de que esta crisis afecte a la salud de las personas”.

Añadió que "las isapres tienen una obligación principal. Tienen que asegurarse de poder tener financiamiento para responder a las coberturas de los afiliados. Esa es su obligación principal. Y para eso tienen que asegurarse de que lo que les cobran a los afiliados lo permita. ¿Las isapres cobraron de más, o no de más? Bueno, lo que está claro, porque está demostrado, es que si las isapres no pueden cobrar los precios que han definido, todas quedan a pérdida. Es decir, no les alcanza para cubrir las prestaciones".

"Entonces, yo diría que no están cobrando de más. Están cobrando lo que se necesita. La Corte tomó una definición y ese fallo hay que cumplirlo. Y lo vamos a hacer, sin ninguna duda. Pero eso tiene consecuencias. La consecuencia es que no va a alcanzar el financiamiento para las atenciones. Por eso es que ese equilibrio hay que buscarlo con medidas adicionales si no es con el precio GES", enfatizó.

También aseveró que "la situación de las isapres es crítica. Los dos fallos suponen una disminución de ingresos de alrededor del 22% para todas las compañías. Y los equilibrios actuales son bien precarios, prácticamente estamos en cero. De implementarse los dos fallos, sin ninguna medida que permita lograr el equilibrio, todas las compañías están en quiebra. Esa es la gravedad".

"Y, desde el punto de vista de los tiempos, lamentablemente la Corte Suprema no estuvo de acuerdo en postergar el fallo GES (...) Eso va a significar que el próximo mes ya vamos a tener una disminución del 12% en los ingresos. Y eso supone que todas las isapres quedan a pérdida", aseguró.

