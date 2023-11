Asesor de Kast criticó "vuelo privado" a la Antártida del presidente Boric, quien respondió con una comentada ironía

El presidente Gabriel Boric publicó y borró una publicación en redes sociales. Además, escribió un mensaje criticando al exasesor económico de José Antonio Kast, José Luis Daza.

Diversos usuarios de X reaccionaron ante la respuesta del Mandatario en una publicación, donde dos supuestos argentinos discutían por el intercambio comercial entre ese país y China.

El usuario VialeAdrian (seguido por Boric) publicó: "Hola señor Xi Jinping, cómo le va, mire yo me llamo Carlos y tengo una pyme que hacemos jugos de manzana acá en Merlo. Me gustaría saber si me deja venderle a la gente ahí en Shanghái".

En tanto, el usuario "Lav_have" respondió: "Chile funciona así y es un modelo para A. Latina.... Argentina de Massa tiene tu mentalidad y así se hunden...".

En ese contexto, el Presidente señaló por X que el país “no funciona así. Tenemos un tratado de libre comercio con China desde el 2006 aprobado por el Congreso y que fue modernizado el 2019, que a su vez depende de nuestra relación diplomática bilateral de 53 años Saludos".

Sin embargo, a los pocos minutos de realizar esta publicación, Boric eliminó el mensaje. Desde Presidencia confirmaron que la publicación era real y que fue eliminado porque podría malinterpretarse.

Además, el Jefe de Estado replicó un mensaje del exasesor económico de José Antonio Kast, José Luis Daza, quien sostuvo que "Boric viaja en vuelo especial, privado, a la Antártida, para ver el daño que causan a la Antártida los vuelos privados”.

Al respecto, Boric dijo que le iba "a proponer al secretario general de la ONU que vayamos en canoa a remo en vez de con la Fuerza Aérea de Chile para ayudar a que gente como usted no tenga que pasar por este mal rato. Saludos".

El analista político Mauricio Morales explicó que este tipo de publicaciones le hacen "pésimo al Presidente y a la imagen presidencial" y que "solo refleja la confusión del Presidente y una clara dificultad para distinguir entre lo que es urgente e importante de lo que es irrelevante e innecesario".

Mientras que para el analista Marco Moreno “responder a través de redes sociales, en un tono más propio de la comunicación electoral, no parece ser el estilo más adecuado para el actual clima político que se mueve hacia la polarización”.

En ese sentido, comentó que el Gobierno "tiene que hacer más comunicación gubernamental para construir apoyo y legitimidad”.

Por su parte, el sociólogo Axel Callís recalcó que "el tuit es la forma más rápida y eficiente de comunicar en tiempo real (...), ayuda a generar cercanía y espontaneidad en los presidentes".

En esta línea, planteó que existen “cosas que pueden ir por X y otras que no (...). No veo al Presidente hablando de la Ley de Presupuestos vía X, sino que estableciendo reacciones esencialmente ante hechos puntuales”.

