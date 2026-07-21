Ascienden a 13 los fallecidos y a 7 los desaparecidos por paso de sistema frontal: más de 63 mil aislados

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, notificó que las víctimas fatales por el sistema frontal ascendieron a 13.

Otras siete personas se encuentran desaparecidas, de las cuales hay denuncias por presuntas desgracias, incluyendo a personas en San José de Maipo.

"Se había consultado por estas tres personas y dijimos en un punto de prensa que no estaban consideradas dentro del registro, porque no existía presunta desgracia ingresada en Carabineros, pero Carabineros nos informó que hoy se hizo la presenta desgracia y por ello, se incluyen en el reporte", explicó la autoridad.

La directora del Senapred explicó que se incluyeron "no necesariamente porque estén vinculados al sistema frontal, pero la fecha en que dejaron de estar conectadas, coincide con el inicio del sistema frontal".

Además, se reportan 2.281 personas damnificadas, concentradas principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío.

A ellos se suman 1.412 albergados, concetrados en la región de Coquimbo con 644. Además de 63.005 aislados concentrados entre Atacama y Coquimbo.

Por otra parte, se reportan 81 viviendas destruidas, 2.761 con daño mayor, 19.247 con daño menor y 1.771 con daño en evaluación.

Finalmente, Cebrián enfatizó que "si bien el sistema frontal ha ido pasando a Argentina, queremos insistir haciendo un llamado a la precaución. Los cursos de agua, quebradas, las orillas de río están reblandecidos producto de las precipitaciones".

PURANOTICIA