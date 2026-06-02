Arrau asegura que "el Estado sigue funcionando" tras salidas de subsecretarios y espera reemplazos "en las próximas horas"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que "el Estado sigue funcionando” tras las salidas de los subsecretarios de su cartera, Andrés Jouannet (Seguridad) y Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito).

El secretario de Estado señaló a la prensa en el Congreso donde asistió a una reunión con la comisión de Seguridad que, "efectivamente el Presidente de la República ha aceptado la renuncia de los dos subsecretarios. Y en las próximas horas espero que se den a conocer los nombres de quienes van a ser los reemplazos".

Aseguró que “es normal que cuando hay un cambio de rumbo en un ministerio, cuando hay un cambio de ministro, estemos todos en constante evaluación (...) y cuando hay algún cambio de alineamiento, los ministerios requieren diferentes perfiles y por eso hemos tomado esa decisión".

El titular de la cartera de Seguridad manifestó que las instituciones seguirán funcionando mientras se concretan los reemplazos. “Todos los organismos públicos tienen un estricto orden de subrogancia, el Estado sigue funcionando, pero esperamos prontamente ya tener subsecretarios en cada una de las dos subsecretarías”.

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