Anuncian querella tras hallazgo de artefacto que simulaba ser una bomba en casa de Fernando Villegas en Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció que ingresarán una querella contra quienes resulten responsables de la instalación de una bomba simulada en la casa del escritor Fernando Villegas.

El operativo policial se desplegó durante la noche del domingo, momento en que efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se trasladaron al domicilio del autor. La movilización se originó a raíz del abandono, por parte de sujetos no identificados, de un objeto con apariencia de bomba.

Respecto a las características del elemento encontrado, la máxima autoridad municipal explicó que "hubo la intención de que se creyera que hubo una bomba. Tenía cables, había elementos de ruido expansivos que pudo ser desactivada a eso de la medianoche por el GOPE de Carabineros".

Frente a este escenario, la autoridad fue enfática al declarar que "en Ñuñoa no vamos a aceptar ni la violencia ni el terrorismo ni la delincuencia, ni menos las amenazas por razones políticas".

Para avanzar en la persecución penal del hecho, el jefe comunal aseguró que los equipos correspondientes ya están "recabando todos los antecedentes para poder presentar una querella contra quien resulte responsable, revisando las cámaras de seguridad, pero lo que está pasando acá es que la violencia política se está tomando, la discusión en las calles y ciertos movimientos, no sabemos si anárquicos, del mundo de la izquierda, están amenazando hoy día a un vecino de las comunas".

Asimismo, Siche, reflexionó sobre el impacto de este tipo de amedrentamientos, expresando: "Toda nuestra red de protección está activada, pero sobre todo todo el dolor, desde el del que algunos ven la política como un medio medio para ejercer violencia, y la amenaza al otro como una un medio de generar presión sobre otros".

Finalmente, sobre los protocolos de resguardo implementados en el sector tras la emergencia, precisó que "la municipalidad está con un punto permanente, pueden verlo ahí en el ingreso de la casa, además con Carabineros con rondas permanentes y estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad, no solo de él, también de los vecinos de la cuadra porque obviamente generó alta conmoción cuando llegó el GOPE a revisar el artefacto".

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