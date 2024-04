Ángel Valencia dice que "ha costado convencer a Hacienda" de subir presupuesto para la Fiscalía Supraterritorial

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, manifestó su disconformidad por el bajo presupuesto con el que cuenta la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial, cuyo objetivo es perseguir delitos que requieran investigación supranacional o transnacional y que se especializa en el crimen organizado y los delitos de alta complejidad.

La nueva institucionalidad del Ministerio Público fue creada con la reforma constitucional del 25 de enero, pero según la máxima autoridad de ese organismo autónomo, no cuenta con recursos suficientes para desarrollar las tareas que se le encomendaron.

En conversación con radio USACh, Valencia dijo que esta fiscalía supraterritorial "tiene que tener delegaciones macrozonales, para eso necesitamos tener presupuesto y hasta aquí, nos ha costado convencer a Hacienda de que tiene que aumentarse el presupuesto previsto originalmente".

Agregó que "hay fiscalías de esa naturaleza en países democráticos que no tienen ni presupuesto (fijo) ¿Por qué no tienen presupuesto? Porque el Estado entiende que sin seguridad no hay derechos, no hay posibilidad de otros derechos".

"En consecuencia, lo que esas fiscalías pidan, tiene que necesariamente otorgarse, bajo el control de que no haya abuso, pero sin límites de presupuesto", afirmó.

PURANOTICIA