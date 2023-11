Andrés Zaldívar se desmarca de pronunciamiento de Eduardo Frei y llama a votar "En Contra" de la propuesta constitucional

El exministro Andrés Zaldívar (DC) anunció su postura “En Contra” de la propuesta de nueva Constitución y se refirió a la opción elegida por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien señaló que irá por el “A Favor” en el próximo plebiscito del 17 de diciembre.

“Este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. Es un voto que se funda en mi convencimiento de que debemos cerrar esta etapa, recuperar la estabilidad perdida”, manifestó el expresidente.

Al respecto, a través de un comunicado, Zaldívar manifestó que respeto su decisión, “que, por su texto, queda en claro haber llegado a esa convicción fruto de una seria reflexión y estudio”.

En esta línea, sostuvo que su balance “es que no se logra la estabilidad institucional y que por el quórum que se propone de tres quintos para hacer cualquier cambio futuro y no de cuatro séptimos que hoy día está vigente, hace que todos los reparos en los cuales concordamos, no podrán corregirse”.

Asimismo, indicó que en el plebiscito anterior votó en contra del texto dado que a su parecer era “inmodificable”, lo que según comentó se mantiene en esta propuesta, lo que lo lleva a rechazar nuevamente para “que vuelva el poder constituyente, a quien corresponde: al Parlamento”.

“Es allí donde es posible hacer los cambios que sea necesario introducir a la Constitución vigente. La experiencia que hemos vivido durante cuatro años así lo confirma como también nuestra historia constitucional”, acotó.

