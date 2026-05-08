Alvarado respalda dichos de Kast contra la oposición y advierte "sabotaje" por indicaciones a proyecto de Reconstrucción

Frente a la noticia de que la oposición ingresaría más de 2.500 indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se sumó a las declaraciones del Presidente José Antonio Kast.

En este contexto, el secretario de Estado concordó con el Mandatario y acusó que tienen el propósito de boicotear la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Debido a que el Jefe de Estado se encuentra de viaje en Costa Rica participando del traspaso de mando en dicha nación centroamericana, Alvarado ejerce actualmente el cargo de Vicepresidente. Desde esa posición, lanzó duras críticas: “Ha quedado clarísimo que una parte de la oposición busca hacer un sabotaje, un boicot, al proyecto de Reconstrucción… Están preocupados de obstruir y de cómo hacer que el Gobierno no avance en esta iniciativa”.

Una eventual tardanza en la materialización de esta normativa será responsabilidad exclusiva de los legisladores contrarios al Gobierno, advirtió la autoridad. Según explicó Alvarado, este retraso “impactaría directamente a millones de personas que están esperando que el país vuelva a crecer, que tenga inversiones y que se generen fuentes de trabajo”.

Profundizando en su cuestionamiento al rol de los congresistas, el secretario de Estado agregó que “a un parlamentario no lo eligen para obstruir, sino que para construir legislación. Y cuando se utilizan las herramientas legislativas para que estas no avancen, simplemente cuesta mucho entenderlo y eso refleja el nivel que tiene hoy cierta parte de la oposición”.

Para concluir, el militante de la UDI fue enfático en señalar la postura del Ejecutivo frente a este escenario en el Congreso, detallando que “no vamos a aceptar que de forma artificial, por falta de argumentos que ayuden a construir una buena legislación y porque a algunos no les gusta este proyecto y quieren molestar, se esté todo el tiempo que sea necesario en sala sin moverse votando sus indicaciones”.

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