Presidente Kast acusó a la oposición de "obstaculizar y boicotear" el proyecto de Reconstrucción con "tsunami" de indicaciones

Una dura crítica lanzó el Presidente José Antonio Kast a través de la plataforma "X", luego de conocerse que durante la próxima semana, la oposición ingresará cerca de 2.500 indicaciones al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

Desde Costa Rica, país al que viajó para participar en la ceremonia de traspaso de mando presidencial entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández, el Jefe de Estado expresó su molestia.

"Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil", redactó el Mandatario en su perfil.

Fue por medio de video difundido en redes sociales en el que participaron los diputados Jaime Araya (IND-PPD), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) y el analista Darío Quiroga, que se supo acerca de lo que ha sido llamado "no una inundación, sino que un tsunami" de indicaciones de cara a la tramitación del proyecto en el Congreso.

Fue precisamente el legislador Jaime Araya quien detalló en el video la magnitud de las modificaciones que preparan las distintas bancadas. "Si nosotros estamos en las 300, probablemente el PC va a llegar con 600, el Frente Amplio va a llegar con 1000. Por eso yo creo que va a mandar cerca de las 2.500 tranquilamente, si uno suma Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista, Frente Amplio y Democracia Cristiana... Y más las indicaciones que los otros van a tener que hacer necesariamente para no quedarse afuera de esto", argumentó el parlamentario.

Las reacciones desde el Ejecutivo no se hicieron esperar. Desde la ciudad de Antofagasta, la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, abordó la polémica asegurando que "nos llama la atención profundamente un video que se difundió en redes sociales, donde parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto de Reconstrucción para entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos".

En la misma línea, la secretaria de Estado profundizó sus cuestionamientos hacia la estrategia de los congresistas. "Eso es una falta grave, una falta de respeto a la gente, al Congreso y a la institucionalidad chilena. Hoy nos encontramos con la sorpresa de un sabotaje inaceptable", enfatizó la autoridad.

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