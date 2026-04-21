Alumno de 16 años fue detenido tras encender bengala en liceo en Providencia: portaba 19 botellas para bombas molotov

Carabineros debió trasladarse hasta el Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia debido a desórdenes por parte de los alumnos del establecimiento.

Un estudiante de 16 años fuera detenido tras activar un fuego artificial tipo bengala al interior del recinto.

Uniformados revisaron sus vestimentas y la mochila que portaba, encontrando elementos para la fabricación de bombas molotov.

El coronel Claudio Rosales, prefecto de la Prefectura Oriente Metropolitana, informó que "un menor de 16 años habría salido de los baños vestido con un overol blanco y habría activado un fuego artificial tipo bengala".

Añadió que "posteriormente se efectuó una revisión a las vestimentas y a una mochila que portaba este menor de edad, y se encontraron diecinueve botellas con su respectiva mecha para la fabricación de bombas molotov. Eso sí, no se encontró líquido acelerante".

Dada la alta peligrosidad que representaban los artefactos reportados, fue necesaria la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de la institución uniformada. Los funcionarios especializados se constituyeron directamente en el centro educativo situado en la avenida General Bustamante para controlar la acción.

Según el relato policial, un docente intervino para frenar la acción del adolescente, resultando lesionado.

"Ante tal situación, un docente acá de este liceo habría retenido a este menor, resultando también lesionado producto de esta acción", declaró el uniformado.

(Imagen: Carlos Figueroa Rojas / Wikipedia)

PURANOTICIA