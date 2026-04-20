Alerta en la Región Metropolitana: Senapred advierte por tormentas eléctricas y riesgo de aluviones

A partir de la madrugada de este lunes, la Región Metropolitana se encuentra bajo alerta temprana preventiva. Esta medida fue oficializada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) como consecuencia directa de las precipitaciones que afectan a la zona.

El aviso por este evento meteorológico abarca específicamente a diez sectores de la capital: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Según detalló el organismo, la disposición se mantendrá activa hasta que la evolución de las condiciones del tiempo justifique su levantamiento.

Durante la mañana de la misma jornada, la dirección metropolitana de Senapred decidió modificar la advertencia original, sumando la variable de tormentas eléctricas al pronóstico vigente.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa. En dicho documento, la entidad señala que existe una posibilidad Moderada de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) tanto en la cordillera como en la precordillera. En contraste, este riesgo se califica como Baja para el valle longitudinal y la cordillera de la costa.

El detalle de las proyecciones, extraído del Informe de Amenaza Meteorológica, especifica los niveles esperados de isoterma 0°C (m.s.n.m.), viento (km/h) y precipitación (mm) durante el evento. Para la cordillera de la costa se calculan 2 a 5 mm de lluvia, mientras que en el valle caerían de 5 a 10 mm. En tanto, la precordillera recibiría de 5 a 15 mm, y la zona cordillerana registraría 10 a 20 mm de lluvia, acompañados de vientos de entre 40 y 50 km/h, los cuales podrían alcanzar rachas de hasta 50 km/h.

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