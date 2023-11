Aldo Valle: "La nueva Constitución introducirá incertidumbres e inseguridades jurídicas"

El exvicepresidente del Consejo Constitucional y uno de los voceros del «En Contra», Aldo Valle, abordó la propuesta de Carta Magna ad portas del Plebiscito del 17 de diciembre.

En conversación con El Mercurio, Valle aseguró que “una buena parte de la sociedad no se siente interpretada ni confiada en el orden político-social, económico y cultural que está propuesto”.

“El medio más eficaz para lograr estabilidad política y tener una sociedad con más oportunidades es el llamado Estado social y democrático de derecho, que está más bien obstaculizado en el texto. No por defecto u omisión, sino porque se diseñaron normas que dejan la cláusula en una condición más bien formal”, detalló.

Al ser consultado por las declaraciones de Carlos Peña respecto a que sería una elección entre lo detestable y lo peor, el ex consejero sostuvo que “al menos desde el punto de vista jurídico, ya no resulta adecuado referirse a la Constitución de 1980, porque esa Constitución tuvo modificaciones importantes, hubo reformas, se avanzó. El país no estuvo detenido por la Constitución de 1980”.

“Y uno debe ponderar para qué tener que sentirse forzado a aprobar una Constitución que introduce rigideces algo más negativas que las que uno puede encontrar en el texto vigente”, añadió.

En ese sentido, Valle manifestó que le habría “gustado que esta vez diéramos el paso para construir una Constitución que acogiera consensos. No lo logramos, y hay una responsabilidad de la mayoría política”.

En cuanto a si terminaría la incertidumbre de aprobarse el texto, comentó que va a “introducir nuevas incertidumbres (…) El texto hace que estemos expuestos a la inseguridad jurídica si este se aprueba”.

Asimismo, el ex vicepresidente del órgano redactor planteó que “no creo que deba haber un nuevo proceso. Se pecaría de falta de prudencia. Creo que el mismo Congreso se podría dar la tarea de aprobar tres o cuatro reformas importantes”.

