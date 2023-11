Alcaldesa Irací Hassler llama a endurecer sanciones por ataques contra guardias municipales

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, manifestó que "no puede ser que no haya agravantes en lo que implica atentar contra un funcionario municipal de seguridad. Eso es un elemento clave, se incorpora en el proyecto de ley de fortalecimiento preventivo de los municipios y desde Santiago llamamos con fuerza a que se apruebe y que podamos reconocer a los funcionarios públicos municipales como tales, porque actualmente no están reconocidos”, sostuvo, en el contexto del balance sobre la gestión de seguridad en la comuna desde el inicio de su mandato.



Una de las medidas que destacó la alcaldesa en materia de seguridad es el Plan de Copamiento Preventivo implementado por la Municipalidad de Santiago, que ha sido puesto en marcha en el caso histórico y en el barrio Republica.



Algo similar están llevando adelante con las casas abandonadas, las que son utilizadas por organizaciones criminales, según el gobierno comunal. Ya son 23 las viviendas recuperadas y un terreno que actualmente es utilizado por los vecinos como un espacio de esparcimiento.



Con respecto a esto, detalló que “hemos buscado generar las acciones con las otras instituciones, por eso uno podría decir que las casas en comisión de delito vinculadas al crimen organizado, son un problema solo de otras actores, pero son nuestros vecinos y vecinas que sufren estas situaciones”.



A esto se suma, el ataque que sufrieron guardias municipales en medio de fiscalizaciones al comercio ambulante frente al Cerro Santa Lucía. Lo que terminó con 12 funcionarios heridos, uno de ellos en estado de gravedad.

