Alcaldesa Hassler está de acuerdo con que militares apoyen en el resguardo de infraestructura crítica

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), abordó este jueves la solicitud de su par de Maipú, Tomás Vodanovic, de tener presencia militar en las calles frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

“Me parece que sí es relevante el debate que se ha abierto y la posibilidad de aprovechar todas las capacidades que tiene el Estado y particularmente de un rol de las FF. AA.”, dijo en entrevista con radio Pauta

A juicio de la alcaldesa, esto permitirá "un mayor despliegue de las policías en los barrios. Me parece necesario que puedan apoyar particularmente en el resguardo de infraestructura crítica, así como también en otros elementos como la fiscalización de armas”, señaló Hassler.

“Más allá de las distintas discusiones que se puedan dar, lo importante es que estén las condiciones del Estado, la disposición de lo que la población necesita y eso es seguridad”, añadió.

MUNICIPALES

Respecto a una eventual disputa electoral en primarias de la centro-izquierda por Santiago con el socialista Ismael Calderón, la actual alcaldesa indicó que “sí, siempre lo he dicho, estoy abierta a todas las posibilidades y tengo la convicción de llevar y representar aquella candidatura en la comuna de Santiago con un trabajo que hemos desarrollado hace muchos años”.

Sobre las críticas hacia su gestión, la alcaldesa indicó que “al menos partidariamente no lo he sentido así, creo que hay elementos de transformación que son importantes, hay un trabajo que no es solo del municipio, sino que también del Estado de Chile”.

“No me cabe duda que mi principal disputa será con la derecha, que tenemos miradas diferentes, quienes dejaron la comuna en un abandono muy profundo, en una situación de violencia sobre violencia y frente a eso hemos estado reconstruyendo Santiago”, dijo Hassler.

Al finalizar, la alcaldesa de Santiago también se refirió al déficit de matrículas en algunos colegios, particularmente en la región de Atacama, donde hay 3.000 casos de niños y niñas que no han podido iniciar el año escolar.

“Donde tenemos el mayor déficit es en salas cunas y jardines infantiles y eso es una situación muy crítica porque hay una falta de cupos. El año pasado teníamos cerca de 3.500 niños y niñas en lista de espera”, cerró Hassler.

