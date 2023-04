Alcaldesa Hassler decretó duelo comunal en Santiago tras muerte del cabo Daniel Palma

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, decretó dos días de duelo comunal tras el asesinato del cabo primero Daniel Palma.

"Hemos decretado duelo comunal por dos días en Santiago y expresamos nuestra solidaridad hacia la familia, también a la institución de Carabineros y a todo Chile", sostuvo.

Durante la mañana de este jueves, la jefa comunal acudió a la Cuarta Comisaría de Santiago, en donde el funcionario policial cumplía sus funciones, al llegar fue increpada entre gritos por vecinos del sector.

En ese contexto, Hassler manifestó que "estamos eternamente agradecidos con el cabo Daniel Palma Yáñez, con la Cuarta Comisaría de Carabineros. Aquí hay un trabajo de resguardar la integridad física de quienes protegen a nuestro vecinos y vecinas todos los días. Es por eso que tenemos un trabajo permanente con la Prefectura Central de Carabineros".

"Hacer un llamado al país a poder justamente profundizar las políticas de previsión y seguridad. En el caso de Santiago vecinos trabajando con el Ministerio del Interior una propuesta para poder resguardar especialmente a la comuna capital y esperamos que esas acciones puedan ejecutarse prontamente de conjunto", añadió.

Respecto al fenómeno del delito en el país, indicó que "ha variado y particularmente nuestra comuna expresa situaciones que están vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, al control territorial de distintos espacios".

De esta forma sostuvo que "por eso ha sido tan relevante trabajar en recuperar casas tomadas en comisión del delito porque hay un control del territorio que tenemos que frenar inmediatamente".

"Hay una tenencia de armas que se ha masificado lamentablemente en nuestro país y que tiene que frenarse. Delitos que antes utilizaban armas blancas, hoy utilizan armas de fuego sin ningún valor por la vida de las personas", agregó

Asimismo, planteó que "aquí hay una situación gravísima en el sentido de la pérdida de la valoración de la vida humana y eso es algo que no podemos permitir en nuestro país".

Luego de esta situación, en conversación con Mucho Gusto, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió al actuar de la edil de Santiago.

"La alcaldesa fue mal recibida, no estoy de acuerdo con eso, pero tampoco creo que sus palabras digan 'tenemos que preocuparnos, tenemos que hacer una mesa, tenemos que hacer esto'. Ella es la alcaldesa de Santiago, ella ha permitido el descontrol del comercio en el Paseo Ahumada", expresó.

En esta línea, comentó que "mi oficina está a una cuadra de ahí. A las tres de la tarde hay bandas tocando música, hay gente vendiendo fritangas, hay gente vendiendo cosas en la calle y ese descontrol que se ve en la ciudad, esa suciedad que tiene Santiago Centro no puede ser. A la alcaldesa le creo que esté preocupada y lamente lo que ocurre, porque creo que es una buena persona, pero ella es la alcaldesa de la capital metropolitana y tiene que tomar medidas. No puede seguir diciendo cosas, dando señales, las señales no bastan; medidas concretas y oportunas".

Debido a estas declaraciones, mediante sus redes sociales la alcaldesa Hassler respondió "¿Ignorancia u oportunismo? En vez de buscar aprovechamiento político, culpando a los municipios de atribuciones que no tienen contra las bandas armadas, la invito a sumarse y aportar al mayor desafío del país, que es la seguridad. En eso estamos en Santiago. Salga de la pequeñez".

