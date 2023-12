Alcaldes de oposición se declaran "decepcionados" tras reunión con Monsalve en La Moneda para abordar la crisis de seguridad

Jefes comunales afiliados a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunieron la tarde de este miércoles con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para analizar acciones posibles frente a la delincuencia y afectaciones a la seguridad de las personas.

Al término de la cita, los alcaldes coincidieron en que lo que se necesita son acciones concretas, porque “los diagnósticos ya están”.

En esos términos se expresó Felipe Muñoz, alcalde de la comuna de Padre Hurtado, donde fue asesinado en las últimas horas un niño de 5 años en un presunto ajuste de cuentas, según han adelantado las autoridades de gobierno.

"Los municipios no tenemos las herramientas técnicas, no tenemos las herramientas normativas y jamás vamos a poder enfrentarnos al nivel de armas que tienen hoy día los delincuentes en nuestro país", dijo el alcalde Muñoz.

“Creo que esta reunión fue de dulce y de agraz. Escuchamos diagnósticos y propuestas a futuro, pero lo que requerimos ahora son acciones concretas para darle tranquilidad a nuestra población. Necesitamos acciones para enfrentar la crisis de seguridad pública que afecta al país y es eso lo que hay que atacar”, agregó.

En cuanto a decretar estado de excepción en la región Metropolitana, el jefe comunal dijo que es una opción que será estudiada por el Ejecutivo, de acuerdo a lo que les informó Monsalve.

“Una medida puede ser el estado de excepción y compromisos para generar mayores espacios de trabajo con las policías, lo importante es que se hagan. Él dijo que se va a revisar, en razón a lo que se proponga de nuestra parte como alcaldes”, finalizó Felipe Muñoz sobre la opción de decretar estado de excepción en la región Metropolitana.

A la llegada a la cita, el jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina, señaló había adelantado que iban a “reclamar que hagan la pega".

"Es efectivo que las policías están a cargo de la seguridad. Por eso venimos a reclamar que hagan la pega, sobre todo el gobierno, que es el encargado de coordinar a las policías", sostuvo Codina al llegar a La Moneda.

“Vivimos una situación de emergencia con la delincuencia que amerita que trabajemos unidos, pero también necesitamos que el Gobierno actué a tiempo y no deje a la gente indefensa. Lamentablemente están muriendo chilenos y chilenas. En Padre Hurtado un niño de 5 años y no podemos permitir este tipo de situaciones. El gobierno ha estado al debe", cerró.

Al salir de la reunión, su reflexión fue contundente. "Me voy profundamente decepcionado. Me queda claro que el espíritu del Gobierno tiene una seria contradicción con poner mano dura para enfrentar la delincuencia. A nosotros no nos sirve que el Gobierno en una reunión de esta naturaleza, en el mismísimo Palacio de La Moneda, simplemente nos describan lo que hacen en vez de plantearnos medidas contundentes, claras, para ponerle atajo a esta situación de violencia. El mismo subsecretario reconoció que Chile vive desde el 2022 una crisis en seguridad que es descomunal, sin embargo, no vemos las acciones", cuestionó Codina.

En términos similares se pronunció el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. "No nos podemos acostumbrar a un país donde los niños son asesinados en sus casas. Si no reaccionamos unánimemente con indignación moral, es que no hemos vuelto una patria de cínicos. Que un niño muera en Chile, asesinado por bandas de narcotraficantes, no es normal", afirnó.

"Presidente Boric, use la lapicera. Usted tiene la facultad constitucional para usar el estado de excepción, no para toques de queda, no para allanamientos, no para volver a la dictadura militar, no. Es para usar la capacidad de los hombres y mujeres que visten un uniforme para apoyar el combate contra la delincuencia", enfatizó Carter.

"Lamentablemente, más allá de lo grato que fue la conversación, lo generoso que fue el subsecretario al contarnos lo que quieren hacer en los próximos años, nos han dicho que definitivamente no van a aplicar el estado de excepción constitucional. Las razones, los chilenos las tendrán que interpretar, no nosotros. Pero lo cierto es que esta noche otra vez oscurecerá en un país con miedo", finalizó.

Junto a Manuel Monsalve estuvo presente en la reunión el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Enrique Monrás, y el director general de la PDI, Sergio Muñoz.

