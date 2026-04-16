Alcaldes de oposición llaman al Congreso a rechazar el proyecto de Reconstrucción Nacional acusando que "perjudica" a municipios

Luego de la cadena nacional donde el Presidente José Antonio Kast dio a conocer las más de 40 medidas que componen el plan de Reconstrucción Nacional, un bloque compuesto por 60 alcaldes de oposición difundió una declaración conjunta para cuestionar severamente la iniciativa.

Frente a los anuncios del mandatario, las autoridades locales manifestaron su “sorpresa y decepción”. De acuerdo a su análisis, el diseño del Ejecutivo “no aborda ni se hace cargo de las necesidades de las grandes mayorías”.

A través del texto suscrito, los jefes comunales plantearon que la propuesta gubernamental “opta por proteger el bolsillo de quienes más tienen”. En esa misma línea, criticaron las prioridades de la administración central, asegurando que “esta administración opta por dar beneficios tributarios a grandes empresas y familias de mayores recursos, en lugar de anunciar apoyos directos que alivien el bolsillo de millones de familias que se han visto afectadas por el aumento del costo de la vida”.

La falta de lineamientos vinculados al combate contra la delincuencia fue otro punto abordado por los líderes comunales. Al respecto, indicaron: “Teníamos grandes expectativas en la agenda de Seguridad, pero pese a ello manifiestan decepción al no ver ningún anuncio ni medida al respecto”.

En cuanto a la propuesta de reducir el impuesto corporativo desde un 27% a un 23%, los firmantes alertaron que dicha modificación “beneficia a las grandes empresas y disminuye la recaudación fiscal”. Por lo mismo, levantaron la interrogante sobre “cómo disminuir la recaudación en favor de los grandes grupos económicos puede ayudar en ese objetivo”.

Respecto a la idea de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a los adultos mayores de 65 años, los alcaldes fueron categóricos. Afirmaron que “la medida propuesta por el Gobierno está lejos de ayudar a la clase media, sino que solo beneficia únicamente a personas mayores de 65 años con ingresos por sobre los $2.000.000 y con propiedades con un avalúo fiscal mayor a $200 millones”.

Sumado a lo anterior, recalcaron que “esta medida es un retroceso en materia de justicia social y territorial”. Asimismo, advirtieron que el Fondo Común Municipal “corre riesgo” debido a que “no se establecen los mecanismos claros de retribución” y a la nula invitación que han recibido los municipios para participar en este debate.

Como cierre de su declaración, las autoridades instaron a "rechazar esta reforma tributaria indirecta, ya que no ha existido ningún tipo de conversación o trabajo previo con los municipios, a los cuales se está perjudicando directamente".

“Los municipios enfrentan diariamente las necesidades más urgentes de las y los chilenos. Chile necesita crecer con justicia y cohesión social, priorizando a una mayoría significativa de familias chilenas que difícilmente llegan a fin de mes, y que necesitan mayor seguridad en todas sus expresiones. Y no anuncios pensados en proteger únicamente a quienes más tienen”, sentenciaron.

El listado íntegro de los 60 jefes comunales que suscribieron el documento es el siguiente:

- Marcela Chamorro, Alhué.

- Juan Carlos Alfaro, Andacollo.

- Patricio Fernández, Cabo de Hornos y Antártica.

- Dina González, Calle Larga.

- Baltazar Elgueta, Castro.

- Mauro Tamayo, Cerro Navia.

- Marcelo Waddington, Chanco.

- Freddy Ramírez, Concón.

- Alí Manouchehri, Coquimbo.

- Manuel Zúñiga, El Bosque.

- Zandra Maulen, El Monte.

- Felipe Muñoz, Estación Central.

- Miguel Cardenas, Fresia.

- Carolina Muñoz, Hualañe.

- Johnny Piraino, La Calera.

- Joel Olmos, La Cisterna.

- Valentin Vidal, La Estrella.

- Claudia Pizarro, La Pintana.

- Juan Rocha, Lanco.

- Juan Pablo Flores, Las Cabras.

- Felipe Droguett, Lo Espejo.

- Maximiliano Ríos, Lo Prado.

- José Román, Lolol.

- Jaime Briones, Longaví.

- Tomás Vodanovic, Maipú.

- Luis Barra, Malloa.

- Cristian Herrera, Monte Patria.

- Verónica Arroyo, Mostazal.

- Gabriel Ahumada, Nancagua.

- Felipe Muñoz Heredia, Padre Hurtado.

- Cristian Navarrete, Paillaco.

- Rodrigo Valdivia, Panguipulli.

- Gonzalo Vergara, Panquehue.

- Miguel Concha, Peñalolén.

- Claudio Cumsille, Peralillo.

- Fermín Carreño, Peumo.

- Adolfo Ceron, Pichidegua.

- Roberto Córdova Carreño, Pichilemu.

- Jaime Escudero, Pirque.

- Marcelo González, Placilla.

- Richard Godoy, Pozo Almonte.

- Ítalo Bravo, Pudahuel.

- Matías Toledo, Puente Alto.

- Mauricio Quiroz, Putaendo.

- Marcos Vargas, Queilén.

- Javier Ugarte, Quemchi.

- Paulina Bobadilla, Quilicura.

- Karina Delfino, Quinta Normal.

- Claudia Medina, Rauco.

- Fares Jadue, Recoleta.

- Claudio Castro, Renca.

- Christopher White, San Bernardo.

- Cristóbal Labra, San Joaquín.

- Roberto Pérez, San José de Maipo.

- José Luis Muñoz, San Juan de la Costa.

- Gustavo Toro, San Ramón.

- Sebastián Rosas, Talagante.

- Carla Amtmann, Valdivia.

- Camila Nieto, Valparaíso.

- Macarena Ripamonti, Viña Del Mar.

(Imagen: Presidencia)

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