Alcaldes de oposición dan apoyo a delegado Durán y se oponen a la acusación constitucional en su contra

En medio de la acusación constitucional en contra de Gonzalo Durán, el delegado presidencial de la región Metropolitana ha encontrado un respaldo inesperado en alcaldes de oposición, los que de forma privada o pública claman por su continuidad.

Una defensa que, según publica La Tercera, lejos de pasar desapercibida, ha generado incomodidad en sectores de Chile Vamos y la oposición.

Pero mientras avanza la ofensiva en la Cámara de Diputados y se buscan apoyos y respaldos a la acusación, en el municipalismo comenzó a tomar fuerza una defensa que rápidamente se volvió más explícita.

Los primeros que marcaron el precedente fueron los alcaldes Daniel Reyes (La Florida, Ind-ChV) y Sebastián Sichel (Ñuñoa, ind-ChV).

Plantearon que no solo la iniciativa carece de fundamentos, sino que además interfiere con los esfuerzos de coordinación en seguridad que se han desarrollado desde diciembre.

Ahí, Reyes sostuvo que “cuando me vinculo con los vecinos del entorno de La Florida nadie pregunta si la responsabilidad es del delegado o no. Por lo menos yo puedo hablar respecto del trabajo que hemos desarrollado con él, que ha sido un trabajo sistemático”. Por lo que, “hacemos un llamado que se aborde con una mirada de Estado el tema (...) me parece que tiene que ser abordado de la forma más sobria posible”, indicó.

A su vez, el alcalde ñuñoino -quien forma parte del equipo de campaña de la candidata presidencial, Evelyn Matthei-, afirmó que “no estoy de acuerdo con una acusación en este minuto, lo que necesitamos son soluciones”, y agregó que, “yo lo he dicho siempre, las acusaciones constitucionales -en mi opinión personal- no sirven para nada si no tienen buenos fundamentos legales”.

Mientras, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evopoli), también se suma a ese respaldo. Y aunque aclara al citado medio que “determinar o no si corresponde una acusación es facultad exclusiva del Congreso", sí señala de Durán que “siempre fue un aporte”, recordando que “cada vez que le hemos pedido ayuda ha sido una persona trabajadora y diligente”, para luego advertir que, desde la perspectiva de los municipios, “un cambio en la delegación tiene costos. Siempre es mejor que haya una continuidad, porque hay un aprendizaje en los cargos”.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), también dejó clara su postura hace algunos días. “Desde el día que asumí hemos tenido una relación muy fluida con el delegado presidencial (...) es un delegado de terreno, me consta. Ha sido un gran apoyo durante mi gestión”.

Y es que a Durán los alcaldes lo conocen justamente desde la época que lideró Independencia, por lo que, además, independiente de los colores políticos, tiene cercanía con varios de ellos. De hecho, desde distintos sectores -incluidos partidos de oposición- le han hecho llegar su respaldo en privado.

“Ahora esta acusación constitucional. Si me preguntan a mí... cuántas llevamos, ocho probablemente, y cuántas han cursado. Nosotros queremos que los encargados de la seguridad estén como hoy, en terreno, haciendo la pega, no dando explicaciones en el Congreso”, ahondó Alessandri.

Y sobre los hechos acaecidos en el Monumental señaló que Durán “tomó las decisiones en base a la información que tenía en ese momento. Es complejo y el próximo año, si aspiramos a ser gobierno, no cargamos lo mismo que criticamos cuando estábamos nosotros en La Moneda, de estas acusaciones, a mi juicio, infundadas”.

Con esta postura contundente el exalcalde de Santiago se sumó al grupo de jefes comunales de derecha de la región Metropolitana que han salido a defender a Durán pese a la presión interna de sus propios sectores.

Así también lo hizo el alcalde de Santiago y vocero de la presidenciable Evelyn Matthei, Mario Desbordes (RN), quien durante un operativo conjunto con Durán en el Mercado Central evitó confrontar directamente a los impulsores del libelo, pero dejó clara su postura.

El jefe comunal aseguró que la situación en los estadios requiere una reforma estructural y que el trabajo conjunto con el delegado ha entregado resultados “visibles”. Y que, en caso de ser diputado, añadió, “votaría en contra de la acusación”.

Pese a los respaldos públicos, otros alcaldes han optado por guardar silencio, señalando que la acusación constitucional es una atribución del Congreso y que su eventual aprobación implicaría frenar proyectos de seguridad ya en marcha, además de reconocer que salir a defender o criticar este tipo de libelos públicamente representa hoy un costo político.

PURANOTICIA