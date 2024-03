Alcalde Vodanovic y militares en las calles: "No es un vuelco ideológico, venimos masticando una realidad"

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la serie de reacciones políticas que generaron sus declaraciones solicitando al Gobierno presencia militar en algunos sectores de la comuna que dirige para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país.



Al respecto, Vodanovic aclaró que “solo fue un llamado de urgencia al Congreso, a acelerar un proyecto de ley que el Gobierno ingresó al Parlamento que es de resguardo de infraestructura crítica. Es sencillamente una herramienta más de la cual puede disponer el Estado”.

Sobre las reacciones de su sector, particularmente desde el Frente Amplio, el alcalde sostuvo que “evidentemente es un tema, uno no puede desconocer la historia de su país, los simbolismos que tiene ciertas acciones”.

“Y, por cierto, quizás a algunos representantes del Frente Amplio no les sale tan cómodo o derechamente no están de acuerdo con el despliegue de fuerzas militares para colaborar en ningún tipo de acción para la seguridad de un país”, señaló.

Pero Vodanovic aseguró que muchos alcaldes con los que ha conversado están de acuerdo con el despliegue de las Fuerzas Armadas. “Están de acuerdo en apoyar el proyecto de ley de infraestructura crítica, en desplegar Fuerzas Armadas en los puntos críticos de su comuna, porque creen que puede ser un aporte a colaborar en esa dirección”.

El edil que milita en Revolución Democrática enfatizó “que a mí me digan que todos los del Frente Amplio, que estamos administrando un municipio, que estamos allí donde las papas queman, con los zapatos puestos en los barrios, con escasísimos recursos para combatir el fenómeno, estamos de acuerdo, no creo que es porque hayamos dado un vuelco ideológico tan grande todos de un día para otro, es porque venimos masticando una realidad y una reflexión hace bastante tiempo", manifestó el alcalde.

“Esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en otras épocas del país, pero creo yo que como izquierda tenemos que entrar en esa conversación, tenemos que entrar en ese debate, no podemos tener esa clausura donde la gente diga, ‘no es que ellos no quieren debatirlo porque están cerrados a hacerlo y no les importa’, yo creo que ahí perdemos mucho como sector”, complementó.

Vodanovic insistió en que “negarse a ese camino o a esa reflexión o a esa conversación, sencillamente instala la sensación en la gente de que o no saben, o no les importa, o no quieren resolverlo y eso es muy negativo también para el clima democrático que vamos desarrollando”, afirmó.

Frente a las críticas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, por su solicitud de despliegue militar en las calles, el jefe comunal de Maipú dijo que “yo le tengo gran cariño y aprecio a la alcaldesa Matthei y yo creo que a veces a la política le sobra este conflicto, de dimes y diretes”.

“La alcaldesa tiene su estilo, yo lo respeto, pero creo que tildar de irresponsable propuestas que no son irresponsables, que quizás no se han conversado, a mí no me parece lo más idóneo”, finalizó.

