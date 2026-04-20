Alcalde Sichel valora eliminación de contribuciones a mayores de 65 años: "Era una tragedia para muchas personas"

Las recientes iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, orientadas a liberar del pago de contribuciones en la primera vivienda a aquellas personas que superen los 65 años, fueron recibidas de manera positiva por Sebastián Sichel, actual alcalde de Ñuñoa.

Durante una entrevista concedida a radio Agricultura, la autoridad comunal entregó su respaldo a la medida. En ese contexto, expresó que "toda disminución de contribuciones es una buena noticia. Particularmente, el anuncio del Presidente va en el sentido correcto. Aquí había un absurdo que, en el fondo, el Estado te decía: ‘Tú te puedes jubilar, te puedes pensionar, ya puedes dejar de trabajar, sin embargo, yo te voy a seguir cobrando hasta el fin de los días'".

Profundizando en su análisis sobre el impacto de este gravamen territorial, el edil apuntó sus dardos hacia ciertos sectores políticos. "Eso era una tragedia para muchas personas mayores, independiente del nivel socioeconómico. Aquí la gran trampa siempre, como digo aquí particularmente el mundo de la izquierda, es hacer creer que el valor de la propiedad tiene algo que ver con esto y es al revés", aseveró.

Asimismo, el líder del municipio ñuñoíno argumentó sobre la contradicción que existe al momento de la jubilación. Al respecto, detalló que "cuando el Estado te dice que puedes retirarte del mercado laboral, también te tiene que decir que llegó el minuto de dejar de pagar impuestos, no pagar impuestos a la renta, no deberías pagar contribuciones, salvo que percibas rentas. Pero parece ridículo que gente con PGU o gente pensionada siguiera pagando contribuciones y que no tuviera ninguna reducción".

Para ilustrar su punto, Sichel recurrió a cifras de otras zonas de la capital, lanzando una dura crítica a sus pares. "La falta de humanidad de la clase política con las contribuciones se demuestra en esta falta de empatía, y además no ven los datos. Si miran Puente Alto, la cantidad de gente que está pagando contribuciones, ya se está acercando al 20%, en Puente Alto está lleno de gente rica", alertó.

Finalmente, concluyó su intervención reflexionando sobre los temores económicos que enfrenta la ciudadanía en la actualidad. Sobre este escenario, sentenció que "el mundo real es que adultos mayores y clases medias están pagando contribuciones, y su principal miedo es envejecer y pagarle al Estado, o quedarse sin pega y pagarle al Estado, eso sí que es absurdo".

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