Alcalde Sichel por estado de emergencia comunal en Ñuñoa: "Yo creo que hay un tono de desesperación"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó las razones que lo llevaron la semana pasada a decretar estado de emergencia comunal, tras el baleo a Carabineros, en la intersección de avenida Ramónb Cruz con Eduardo Castillo, frente al liceo Augusto d'Halmar.

En conversación con radio Agricultura, el jefe comunal sostuvo que “lo que nos pasa acá, a los alcaldes en general, es que yo creo que hay un tono de desesperación. Esta tragedia, que tuvo dos héroes, que son los dos carabineros que salieron a repeler porque tenían armas de fuego, significó básicamente que casi murieron carabineros, que tuviéramos unos vecinos asustados toda la noche durante la balacera, que expusiéramos a guardias municipales a la protección”.

“Y, por lo tanto, para nosotros significa esta medida desesperada de tomar urgentemente todo lo que nos dé la legislación posible para proteger a los ciudadanos y eso es lo que hicimos. Insisto, ojalá los tomen a todos presos”, agregó.

“Prefiero siempre que me critiquen por hacer las cosas en materia de seguridad y no por no hacerlas, y creo que la posición que tomó el Ministro del Interior fue más bien decir lo que no se podía hacer, que decir qué iba a hacer para mejorar la seguridad”, indicó el alcalde.

“Y yo creo que ese es el gran error en general de este gobierno, que su tono tiene que ver más bien con la opinión y no con la acción, y a esta altura no importa quién sea el alcalde, de qué sector político”, concluyó Sichel.

