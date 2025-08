Presidente Boric decreta duelo nacional y exige justicia tras tragedia en El Teniente

Desde Rancagua, y con el impacto aún fresco por la confirmación de la muerte de los cinco trabajadores que permanecían atrapados, el Presidente Gabriel Boric entregó un mensaje a las familias de las víctimas del derrumbe en la mina El Teniente y al país. El saldo final de la tragedia asciende a seis fallecidos, luego del hallazgo de los cuerpos de Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Álex Araya, Jean Miranda y Moisés Pavez.

"Es un día doloroso para el país", declaró el mandatario, quien viajó nuevamente a la Región de O’Higgins para reunirse con autoridades de Gobierno y de Codelco, donde anunció el decreto de tres días de duelo nacional —lunes, martes y miércoles— en memoria de los trabajadores fallecidos. “Sé que el pueblo de Chile entero recibe esta noticia con pesar y dolor”, expresó.

Boric destacó que con el cierre de las labores de rescate, comienza una nueva fase: la búsqueda de verdad. “Ahora estamos dando cierre a una etapa, a la primera, quizás la más dolorosa y la más sentida para las familias, que es el rescate. Comienzan inmediatamente otras etapas, la de esclarecer los hechos, qué fue lo que sucedió”.

En esa línea, valoró el anuncio de Codelco de realizar una auditoría externa. “El presidente del directorio de Codelco, conversamos antes, y acaba de decir públicamente que encargará una auditoría internacional, porque acá se requiere plena objetividad y que no exista ningún tipo de defensa corporativa”, sostuvo, recalcando que el objetivo es establecer con claridad no solo lo ocurrido, sino también las responsabilidades.

El Presidente también subrayó que las investigaciones deben estar a la altura del respeto que merecen las familias y los trabajadores del país. “Tiene que haber justicia, y como bien me dijo una familiar ayer, acá no hay que aplicar este adagio que dice que la justicia tarda, pero llega. Cuando la justicia tarda y no es oportuna, no es justicia”, afirmó.

Finalmente, llamó a todos los poderes del Estado a actuar con celeridad: “Por eso es importante, y le pido a todos los poderes del Estado, respetando su autonomía, que seamos muy diligentes para poder establecer lo que corresponde y darle paz y tranquilidad a las familias”.

PURANOTICIA