Alcalde PS de Padre Hurtado: "No más diagnósticos, necesitamos acciones concretas"

El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, no quedó conforme tras la reunión que sostuvieron con el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y sostuvo que los ediles necesitan más acciones concretas para combatir la delincuencia.

“Las y los alcaldes no necesitamos más diagnósticos, necesitamos acciones concretas, necesitamos policías en las calles, necesitamos mayor cantidad de dotación policial en las comunas", dijo Muñoz en entrevista con radio Universo.

El jefe comunal reforzó sus dichos, y profundizó en que "tenemos una crisis de seguridad en el país, pero tenemos la necesidad de tener una respuesta clara y efectiva, que se den señales importantes a la ciudadanía, de que el Gobierno, quien tiene la misión de resguardar la seguridad pública, hoy día está generando algún tipo de acción para aquello".

Sobre la reunión con Monsalve, aseguró que fue "un grito de ayuda al Gobierno frente a la crisis y es importante que hoy día el Gobierno nos diga qué van a hacer y cómo podemos cooperar".

"Esto no es política partidista, sino que se trata de que hoy día logremos avanzar en razón de la necesidad que tenemos. Todos salimos un poco defraudados de la reunión con Monsalve, porque fuimos a buscar respuestas certeras, y recibimos trabajo a futuro", complementó.

Muñoz también se refirió a las versiones encontradas que existen en torno a las circunstancias del crimen del niño de cinco años que falleció en la comuna el pasado martes.

Esto, porque el subsecretario Monsalve, salió a señalar que lo ocurrido en Padre Hurtado, y en base a los antecedentes disponibles, era posible suponer que el crimen se había dado en el contexto de un "ajuste de cuentas".

Sin embargo, la propia familia de menor ha salido a contradecir ese planteamiento, incluso señalan que el presunto autor de los disparos, apodado "El Lechuga", buscaba vender drogas, los amenazaba, y que nadie de la familia lo conocía.

"Ayer estuve con la familia y ellos hablan de que fue un asesinato; no se habla de un ajuste de cuentas u otro tipo de situaciones", comentó el alcalde.

"Se sabe que se tiene identificada a la persona, ellos lo identifican claramente; hay vecinos que lo identifican como una persona que hace tiempo que está amedrentando el lugar, que ha tenido otras situaciones de violencia en el sector", agregó.

Muñoz reflexionó que lo que agudiza la crisis es, precisamente, "que sean los mismos ciudadanos los que se estén enfrentando a los narcotraficantes, en razón de que no existe hoy día un aparataje policial que dé respuesta a esas situaciones con respecto a lo que hoy día espera la ciudadanía".

"Porque todos esperamos, incluso las y los alcaldes, de que quienes tienen que hacer la pega en materia de resguardo, seguridad y buen vivir, son las policías. Nosotros los municipios no tenemos ni herramientas técnicas ni normativas para poder enfrentar situaciones como éstas, y así todo, el primer clamor de ayuda de la ciudadanía, es a los y las alcaldesas", añadió.

Por último, señaló que en la comuna falta más contingencia policial, ya que cuando se contactan los equipos municipales con Carabineros, la respuesta "es que no tienen personal y no tienen móviles. Padre Hurtado es una comuna de casi 80 mil habitantes y tenemos 35 carabineros para toda la comuna. Si lo divides en tres turnos, no alcanzan ni 12 carabineros por turno. Es realmente ínfima la capacidad que hoy día tiene Carabineros de poder responder ante las emergencias en nuestra comuna".

