Alcalde Jadue asegura que Tomás Vodanovic "está mimetizado con la derecha" por petición de sacar militares

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue, entró en el debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, a raíz de la petición que hiciera el alcalde oficialista de Maipú, Tomás Vodanovic, respecto de involucrar a los militares en labores relacionadas con el combate a la delincuencia.

Aunque Vodanovic luego dijo que su petición era "un llamado de urgencia al Congreso" para aprobar las leyes de la agenda de seguridad, que involucran la presencia de las Fuerzas Armadas, el tema sigue generando polémica.

De esta manera, el alcalde Jadue, que milita en el Partido Comunista, reconoció su sorpresa con la postura de Vodanovic. "Sorprende que gente elegida como autoridades de izquierda, se esté mimetizando con posiciones de la derecha y no entienden que hay que sacar al pizarrón a la derecha. Yo no me siento seguro con los militares en la calle", dijo Jadue en su programa de youtube, Sin maquillaje.

Por su parte, Vodanovic respondió que "soy una persona de izquierda porque creo que vivinos en un país con profundas desigualdades. Si el Estado con sus herramientas, puede corregir esas desigualdades, no me parece que sea una reivindicación de la derecha. Me parece que es la revindicación de un proyecto de izquierda, que entiende la angustia, los miedos y las necesidades de la gente", concluyó el alcalde de Maipú.

