Alcalde de Puente Alto por agenda de seguridad del Gobierno: "Creo que son puras frases bonitas"

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, comentó la reunión que tuvo la Asociación Chilena de Municipalidades con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la crisis de seguridad y las medidas que los municipios buscan implementar para combatirla y reveló que no quedaron conformes.

"Salimos muy desilusionados, de manera transversal. Más que porque no nos escuchan a nosotros, porque no empatizan con el dolor de la gente hoy. Estamos en la crisis de seguridad más grande en la historia de nuestro país y a nosotros nos tiene preocupados lo que hemos visto", sostuvo Codina en entrevista con radio Concierto.

"No vemos una batería de acciones que nos haga presumir que esto va a terminar. Como están las cosas parece que el problema se va a seguir profundizando", complementó el alcalde de Puente Alto.

Codina profundizó más en el tema y sostuvo que “hay un tema que tiene que ver con restringir las facultades discrecionales de los tribunales garantistas. Algunas comisarías han reportado que el 100% de las personas detenidas ya tenían detención previa. Eso demuestra que tenemos un sistema de sanción que sigue con la puerta giratoria".

Al ser consultado por la postura del Gobierno en temas de seguridad y las medidas que están tomando para combatir la delincuencia, el jefe comunal aseguró que "creo que son puras frases bonitas. Necesitamos que haya más coherencia entre la retórica y las acciones concretas. Nosotros como municipio tuvimos que comprar 6 radiopatrullas con fondos municipales porque habían comisarías que tenían un solo vehículo”.

"Esto debiera ser financiado con el presupuesto que el Gobierno disponga y presente a la nación. Hay una retórica muy atractiva", agregó.

Codina prosiguió con su crítica al Ejecutivo y manifestó que "todos sabemos que desde las cárceles se siguen administrando bandas de crimen organizado. No hay que ir a Marte para entender que las cárceles se administren desde Gendarmería y desde el ministerio de Justicia. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de cosas como establecer inhibidores de señal de forma efectiva".

"Estamos hablando de proyectos de ley que, lamentablemente, no siempre rascan donde pica", apuntó.

Una de las propuestas que han realizado varios alcaldes es decretar Estado de Excepción en la región Metropolitana y Codina comentó que "pedimos que hicieran un análisis objetivo para ver si podría implementarse, al menos, en zonas críticas, para que Carabineros no esté solo. Todos como secreto a voces saben donde están estas bandas. Necesitamos ir a capturar a los delincuentes y meterlos presos".

"No sé que pasa que dejamos de creer que le podemos ganar a la delincuencia. Por eso tenemos que terminar con la lógica garantista. Si la información con la que cuenta el Gobierno muestra que los delincuentes están con armamento de guerra, es evidente que no puedes ir con armamento de menor calibre a capturarlos", complementó.

El alcalde de Puente Alto insistió que "les pedimos que no lo descartaran. El subsecretario informó que no lo descarta y que lo van a seguir analizando. El Gobierno no quiere dar ese paso".

Por último, la autoridad se refirió a la medida adoptada por el alcalde de La Reina y La Florida de decretar emergencia comunal por la situación de seguridad, e indicó que "comprendo que haya alcaldes tratando de usar todos los espacios que la norma les permite. No comparto que los vecinos estén capacitados o que podamos brindarle la capacitación suficiente".

"Esto termina transformando el debate en si los alcaldes tienen o no las atribuciones. Los alcaldes están interpretando el dolor de la ciudadanía. Creo que sistemáticamente las autoridades que tienen que combatir la delincuencia han tratado de diluir la situación de profunda crisis que se está viviendo hablando de que son ajustes de cuentas, como si no estuviéramos hablando de un problema que también le pega a la gente honesta y trabajadora", apuntó.

PURANOTICIA