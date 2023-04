Alcalde de Estación Central afirmó que se requiere estado de excepción

Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central, aseguró que es necesario que se dicte estado de excepción en su comuna, incluso con toque de queda y militares en la calle, con el fin de poder retomar el control y la vida rutinaria de las personas.

En entrevista con La Tercera, afirmó que la gente vive encerrada y que "en Estación Central ya existe un estado de excepción de facto. Nuestros vecinos y vecinas de varios sectores, el casco histórico, los terminales, las poblaciones, tienen que entrar a sus casas muy temprano y luego no salen".

Asimismo, Muñoz comentó que el aumento de la delincuencia y la inmigración sin regulación "ha hecho que las personas vivan en esos sectores generando problemas de convivencia que tienen a nuestra comuna con una sensación de falta de Estado y de total abandono".

Respecto a aplicar el estado de excepción, argumentó que esta medida es necesaria pues "hemos ido bajando considerablemente la cantidad de carabineros en nuestra comuna y ha ido aumentando la población. Hemos hecho operativos de desalojo, quitamos los carros del comercio ambulante, pero aún así se producen situaciones todas las semanas y todos los días que demuestran la ausencia de Estado".

"El toque de queda lo están solicitando los mismos vecinos y me piden que evalúe esta posibilidad. Ellos quieren sentirse seguros y no estar escondiéndose muy temprano para evitar ser asaltados. No puede haber prejuicios ideológicos para retomar el control en las calles", enfatizó el jefe comunal.

