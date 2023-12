Alcalde Carter pide “mano dura” contra la delincuencia en acto A Favor

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, participó en un acto A Favor, desarrollado en la Hacienda Tobalaba, en la comuna que dirige, a solo dos semanas del plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

En la ocasión, el edil dijo que “estoy hasta acá de que nos traten de engañar con discursos que son tan baratos” y cuestionó el feminismo preguntando “¿de qué carajo nos hablan de feminismo cuando se mueren 10 mil pacientes esperando en las puertas de los hospitales de Chile en seis meses? Váyanse a la cres...".

""so no es feminismo, es demagogia, es jugar con el dolor de las mujeres más humildes. Porque en Chile las mujeres que mueren en los hospitales comparten tres condiciones: ser mujeres, ser viejas y ser pobres. Como ellas no queman nada, ni marchan, lo único que se les entrega es un cuerpo a sus familias por un Estado indolente que no es capaz de responder por el GES que teóricamente debería estar garantizado”, añadió.

Pero también el alcalde de La Florida abordó la crisis de seguridad que atraviesa el país y pidió “mano dura con los delincuentes. Pero de verdad mano dura, donde los delincuentes tengan solo dos opciones: o la cárcel, o el cementerio. No hay más. O te rindes, o te mueres”.

Rodolfo Carter también hablo sobre el proceso constitucional y recordó sus orígenes, en octubre de 2019, con el estallido social. “Quemaron Chile, ardían las iglesias, saquearon supermercados; ‘el que no baila, no pasa’; los carabineros arrinconados en la Plaza Italia; el señor Boric encarando a los militares, tratándolos de asesinos; el país al borde del precipicio. Nuestras madres y abuelas diciendo que les recordaba a la Unidad Popular”.

El alcalde además tuvo palabras para el primer proceso constitucional, recordando un par de situaciones. “Nunca creí que esa era la solución, sino que iba por otro lado. Pero la mayor parte de los chilenos dijo que querían una primera Constitución”. Ese proceso tuvo como síntesis un hecho “en Valparaíso, con un grupo de personas metiéndose la bandera por ...”.

Por último, el alcalde Carter se refirió a la migración y reconoció estar agradecido de los médicos domiciliarios de La Florida, la mayoría venidos desde Centroamérica. “El que entra por la puerta, bienvenido; el que entra por la ventana, patada en la raj... Y aquí no hay nada que ver con los derechos humanos, porque los primeros derechos humanos en Chile son de los chilenos. Chile, primero, para los chilenos. Y eso es simple, sentido común. Y todo esto se trata de que está en juego nuestra forma de vida”, concluyó.

