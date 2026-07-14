Adolescente permanece en riesgo vital tras dispararse accidentalmente en un ojo en Puente Alto

Un adolescente de 17 años permanece hospitalizado en riesgo vital luego de herirse accidentalmente de un disparo en un ojo mientras se encontraba al interior de un domicilio en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana, junto a otros dos jóvenes.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes en una vivienda ubicada en pasaje Rucapequén, donde tres adolescentes de 17 años manipulaban un arma de fuego. En ese contexto, uno de ellos, de nacionalidad ecuatoriana, efectuó un disparo de manera accidental, resultando gravemente herido en uno de sus ojos.

El joven fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río, donde permanece en riesgo vital. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, que realizó los primeros peritajes en el sitio del suceso, además de las diligencias para analizar el arma de fuego utilizada.

Al respecto, el comisario de la Brigada de Homicidios, Felipe González, señaló que "la víctima se mantuvo compartiendo al interior de un domicilio, donde al estar manipulando un arma de fuego, efectuó un disparo de forma accidental, resultando lesionado con un impacto balístico en su rostro".

Por su parte, el fiscal Juan Guerrero informó que "se trata de un arma no inscrita que fue entregada a una tercera persona, en este caso, un detenido menor de edad que mantiene antecedentes penales".

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