Adolescente de 16 años está en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza en Macul

Un adolescente de 16 años se encuentra hospitalizado en riesgo vital tras recibir un impacto de bala en la cabeza en la comuna de Macul.

El ataque se produjo la noche de este lunes en la intersección de Las Constelaciones con Calle 7, en circunstancias que la víctima se encontraba sola frente a su domicilio.

En circunstancias que se investigan, desconocidos lo atacaron a balazos. Sus familiares lo trasladaron al Hospital Luis Tisné de Peñalolén.

Por las características del ataque, comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Al respecto, la comisaria de la BH Pía Molina informó que "la víctima se encontraba sola afuera de su domicilio, y es abordada por otros sujetos".

En tanto, el fiscal ECOH Marcelo Leiva indicó que "son tres disparos los que se habrían percutado, el joven tiene tres heridas de bala, uno en la cabeza".

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