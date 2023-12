Abogado invitado a comisión revisora de la AC contra ministro de Vivienda afirma que libelo "parece carecer de fundamentos"

Este miércoles sesionó por primera vez la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, la que escuchó la opinión del abogado William García Machmar, especialista en Derecho Público y Administrativo, Gobierno y Regulación Económica, quien manifestó que “la acusación parece estar marcada por dos confusiones sustanciales que requieren ser abordadas”.

En primer lugar, sostuvo que en el libelo se confunde la asignación de tareas y atribuciones del ministerio con la suposición de que el ministro debe participar personalmente en todas las tareas y competencias de la cartera.

Recalcó que la responsabilidad del secretario de Estado no se deriva automáticamente de las funciones asignadas al ministerio, por lo tanto, no se le puede responsabilizar por cada detalle operativo de cada oficina subordinada.

En segundo término, el profesional dijo que otra confusión es la interpretación de la responsabilidad constitutiva. En ese sentido precisó que la Constitución establece claramente que, para destituir a un ministro de Estado, este debe haber participado personalmente en los hechos que se le imputan, por acción u omisión, destacando que en este caso los acusadores se centraron solo en irregularidades generales sin establecer una conexión directa con su responsabilidad constitutiva.

En cuanto al incumplimiento constitucional, indicó que la Carta Magna exige una participación personal del ministro Montes en los hechos. “Los acusadores parecen pasar por alto este requisito fundamental al argumentar sobre irregularidades genéricas sin demostrar cómo el ministro incumplió una norma específica”, acotó.

Por ello, concluyó que la acusación “parece carecer de fundamentos sólidos, al no precisar las acciones específicas que se imputan al ministro y al no establecer una conexión clara con su responsabilidad constitutiva según lo establecido por la Constitución”.

La sesión inició con la recepción oficial de la contestación del secretario de Estado a la acusación constitucional en su contra, en la que se deduce la cuestión previa de que el documento no cumple los requisitos constitucionales para proseguir.

En 175 páginas la defensa del ministro Montes sostiene que la acusación constitucional es un procedimiento de responsabilidad objetiva. Ello, según el texto, es “un error jurídico insubsanable que vicia toda la acusación”.

Asimismo, en la contestación se indica que las y los acusadores no identifican de manera clara y precisa los hechos que se imputan al ministro. “Se acusan muchas personas por causas diversas”, subraya el documento. Por ello, se estima que no es una acusación constitucional, puesto que no se configuran las causales invocadas en los capítulos acusatorios.

Adicionalmente, la defensa afirma que la acusación carece de un mínimo estándar de fundamentación; se invoca erróneamente la causal de infracción a las leyes; no se imputa responsabilidad por hechos propios y se ignora el carácter de última ratio de una acusación constitucional. Luego, se refuta cada uno de los cinco capítulos que forman parte del libelo.

La comisión volverá a sesionar este jueves, de 10:00 a 13:00 horas ocasión en que recibirá a los abogados Enrique Rajevic y Jorge Baraona. Por la tarde, de 14:30 a 17:00 horas recibirá a Pablo Toloza, exintendente de Antofagasta y uno de los querellantes en el caso Fundaciones. Junto a él, habrá un segundo invitado por definir.

Las sesiones se retomarán el martes 2 de enero, desde las 14:00 horas. En un primer bloque, asistirán diputados firmantes de la acusación y también la defensa del ministro Montes, a cargo del abogado Pablo Ruiz Tagle. En una segunda parte de la sesión, que finaliza a las 20.00 horas, se recibirá a 4 invitados aún por definir.

El miércoles 3, se retomará el trabajo a las 10:15 horas, para recibir a 4 invitados más. Mientras que a partir de las 15:15 horas, la comisión se reunirá para escuchar las fundamentaciones de cada uno de los cinco integrantes y votar la procedencia del libelo.

PURANOTICIA