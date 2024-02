Abogado de Jackson tras su declaración por «Caso Convenios»: “Se agotó su participación en esta causa”

Este jueves, el exministro de Desarrollo Social y Familia, y de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, declaró en medio de las indagatorias por el caso Democracia Viva ante el fiscal regional de Antofagasta Cristián Aguilar, lo que se extendió por casi dos horas.

Luego de esto, quien se refirió a diligencia, por la cual se mostró conforme, fue el abogado del exministro Miguel Schürmann, de la cual señaló que “está completamente agotada”, además de revelar que desde el “Ministerio Público no tuvieron más consultas que hacerle”.

Según los dichos de Schürmann a la salida de las declaraciones en medio de la investigación, la indagatoria se realizó para intentar “cumplir con las consultas que fueron solicitadas por Republicanos en su querella”.

Además, el profesional fue enfático en señalar que Jackson “no tiene responsabilidad en el caso así que por supuesto cualquier declaración en el caso lo exculpa”, por lo que es muy probable, según las propias declaraciones de Schürmann, que no se requiera de nuevas declaraciones por parte del exministro.

Lo anterior, “porque se dan cuenta que en su rol de ministro Secretario General de la Presidencia, en la época en que cambiaron la reportabilidad de auditoría él no tenía ninguna vinculación ni jerárquica ni funcional con respecto al organismo técnico que se refiere a la auditoria", según expuso el abogado de Jackson.

En esta línea, de acuerdo a lo señalado por T13, Schürmann dejó a entrever motivaciones políticas tras las declaración de Giorgio Jackson, ya que “es evidente, y siempre lo supieron los diputados republicanos, que el señor Jackson no tenía ninguna vinculación con estos hechos y para realizar un punto político manipulan el sistema judicial y al Ministerio Público investigando hechos que no tienen ningún tipo de relevancia delictual no penal, sino que simplemente levantar un punto político en contra de un sujeto que tiene cierta relevancia en el gobierno”.

