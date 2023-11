Abogado de atletas cubanos escapados: "Buscamos que no se convierta en un tema político"

Los siete deportistas cubanos que no regresaron a su país junto a la delegación correspondiente tras el fin de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 estarían en diferentes regiones de Chile.

"Sus permisos de permanencia transitoria en el país no han caducado, entiendo que caduca en los próximos días, pero eso es absolutamente irrelevante con respecto al refugio; el asilo político no tiene que ver para nada con irregularidades", sumó.

"No es sólo que no quieran volver a Cuba; cuando hablamos de Cuba no estamos hablando de un país democrático en regla general, donde una persona está en su delegación, termina los Juegos Panamericanos, se va a un hotel por 15 días y se va de vuelta a su casa sin ningún problema, no", agregó.