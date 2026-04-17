A la cárcel homicida del Puente Recoleta: mató a otro venezolano por negarse a traficar

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) formalizó la investigación en contra de un ciudadano venezolano por el homicidio calificado de otro hombre de aquella nacionalidad, ocurrido en el puente Recoleta, en el límite con Santiago.

El crimen ocurrió el pasado 16 de febrero, cuando el imputado se acercó a la víctima para obligarla a vender drogas para él. Sin embargo, esta se negó a la petición y continuó su camino.

En ese momento, el imputado, conocido como el "Cabro Chico" en el sector sur de Recoleta, desenfundó un arma y realizó múltiples disparos en contra de la víctima, quien falleció en el lugar por un traumatismo craneoencefálico por impacto de proyectil.

Este hecho activó de inmediato la concurrencia del Equipo ECOH al lugar para liderar la investigación, lo que permitió establecer la dinámica del hecho e identificar al autor.

Al respecto, el fiscal Gamal Massú señaló que “se formalizó al imputado, un ciudadano venezolano, por el delito de homicidio calificado, ya que se estimó que actuó con alevosía al disparar por la espalda a la víctima y, además, por porte ilegal de arma de fuego, la cual fue utilizada para la comisión del delito”.

El imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, en la que ya se encontraba por otra causa, y el tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días.

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