A la cárcel de máxima seguridad fue trasladado peligroso asesino del «Tren de Aragua»

A la cárcel de máxima seguridad de Santiago fue trasladado el venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, extraditado desde Colombia por su participación en el homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, hecho ocurrido el año 2024 en la comuna de Quinta Normal.

Además de ese crimen, este sujeto que forma parte del «Tren de Aragua» también está imputado por el homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, cometido en febrero de 2024 en la comuna de Independencia. De hecho, fue formalizado en ausencia en enero de 2025 en esta causa.

Orozco permanecía detenido en Colombia, luego de ser ubicado y capturado en ese país. Tras completarse el proceso de extradición, llegó al Grupo 10 en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para quedar a disposición de la Fiscalía ECOH Metropolitana.

Este sujeto había escapado de Chile luego de asesinar de 14 disparos al mayor Sánchez, en momentos en que se encontraba junto a su familia en su vehículo e intentó impedir un asalto. También fue formalizado en ausencia en esta causa. Pasó por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia de donde pretendía llegar a Venezuela. Sin embargo, la policía colombiana lo detuvo en la ciudad de Popayán, el 23 de abril de 2024.

Su llegada coincide con la preparación del juicio oral contra 18 imputados de la banda «Los piratas de Aragua», facción de la organización delictual venezolana, quienes están acusados de asociación criminal para cometer homicidios y secuestros, incluyendo el asesinato de Ojeda.

En un operativo en el Cerro 18 de Lo Barnechea, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que este Orozco será trasladado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, "donde están una gran proporción de líderes de bandas extranjeros, donde tienen un régimen especial, cerca de 22 horas en solitario en su celda, con uniforme, con patio, efectivamente, segregado, ese es el régimen que se merece ese delincuente y esperemos que sea el camino que sigan muchos otros delincuentes buscados".

En tanto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró "el trabajo de los servicios especializados, pero también el apoyo de la Policía de Investigaciones, del trabajo del Ministerio Público y también el apoyo que hemos tenido por parte de la Fuerza Aérea de Chile. Eso da cuenta también del trabajo que se está desarrollando en materia internacional y las relaciones que se están fortaleciendo con los distintos cuerpos policiales que posibilitan la detención y posterior extradición de este individuo".

También recalcó que "un hecho tan cruel como es la muerte de un carabinero, donde sea lo vamos a perseguir, donde sea vamos a coordinar. Y hoy día se está materializando de esta forma. La muerte de un carabinero, de un funcionario policial, no debe quedar impune".

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