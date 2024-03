A fondo con Juan Carlos Manríquez, abogado de Sergio Muñoz: "Está arrepentido, dijo que ha sido la más horrenda decisión de su vida"

A horas de haber terminado la formalización que derivó en la prisión preventiva del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, por entregar información confidencial al abogado imputado por el “caso Audios”, Luis Hermosilla, su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez -en entrevista con Puranoticia.cl- aseguró que aún analizan si apelarán a la decisión del tribunal y que su representado “está completamente arrepentido”.

El exlíder de la PDI se encuentra hoy en la Brigada de Reacción Táctica por los 120 días que durará la investigación, y Manríquez afirmó que Muñoz no recibió pagos por la información entregada a Hermosilla. También cuestionó que un caso justamente relacionado con filtraciones, se haya filtrado a los medios de comunicación, aunque dijo que la prensa está haciendo “su trabajo, que es necesario en una sociedad democrática”.

Fue un día agitado por la formalización y el resultado de aquello: la prisión preventiva. ¿Cómo se toman la decisión del tribunal?

- Estábamos preparados para ello, era la petición más obvia que se podía hacer, atendida la resonancia pública previa que habían tenido, las diligencias de ingresos al cuartel habitación donde estaba el hasta entonces director de la PDI, las reacciones políticas y públicas, sus tres reuniones en La Moneda hasta que en la noche le presentó su renuncia al Presidente de la República, y luego los antecedentes que fueron dados a conocer por diversos medios avizoraban que lo más razonable era estar preparados para un debate sobre prisión preventiva que fue el que se dio y resolvió como todos conocemos.

¿Van a apelar?

- Estamos analizando diversos escenarios, porque en términos generales, si uno hace una disección bien desapasionada de la audiencia, creo que de los 12 casos que se presentaron el tribunal los reagrupó, ya no de 6 y 6, sino que de 10 y 2. Me explico: 10 del tipo base de revelación de secreto y fidelidad en la custodia de documentos, anticipación de documentos publicables del 246, que tienen una pena menor, como dijo la magistrada de reclusión menor o multa o suspensión del empleo, la que ya no corre por la renuncia. Son 10 de esos casos, de los cuales no hubo daño a la investigación ni daño a la causa pública, y eso para nosotros como defensa nos parece muy relevante que se haya establecido. Y segundo, los otros 2 casos, que son los más complejos, de entrega de información respecto de causas por lavado de activos que ya estaba decretado ese secreto, el caso Torrealba y en el caso del exdirector Héctor Espinosa, que son los que determinan la prisión preventiva, no se estableció tampoco daño a la investigación, pero como tienen una pena intensificada son los que determinan la prisión preventiva. Desde ahí hay que hacer un segundo análisis, sobre la necesidad de cautela en términos generales a través de la prisión preventiva, y nosotros teníamos una opinión distinta, creemos que un arresto domiciliario parcial o incluso total, de acuerdo al Decreto de Ley de la Ley Orgánica de Investigaciones, un cuartel que sirva para este efecto hasta que la causa termine o se modifique esta medida cautelar sería lo razonable, y en lo único que tenemos un disenso es en que se haya pedido que la situación se agravara porque era funcionario público, lo cual la ley no permite, de acuerdo al artículo 63 del Código Penal. Las circunstancias de ser funcionario público ya estaban descritas en la ley en el delito de violación de secreto, entonces ahí no podría haber agravación. Ahora, si vamos a apelar por eso o por la necesidad de cautela u otro es algo que todavía tengo que analizar con el señor Muñoz.

Muñoz entregó información delicada, pero también se mencionó que podría utilizar sus contactos para beneficiar su propio caso. Eso podría reafirmar la idea de recluirlo mientras dure la investigación, ¿o no?

- Eso es difícil. El tribunal no aceptó ese argumento, sino otro, el de la pena probable, la condición de ser funcionario a cargo de la institución, lo cual es efectivo, porque cuando uno deja de ser director general, entrega todos los medios, además todos los medios de prueba ya están a buen recaudo en la Fiscalía, no hay manera en que pudiera uno hacerlos desaparecer, y el resto son argumentos retóricos, nada más. Que pudiera ser posible… pero para estas audiencias eso no basta, hay que entregar hechos que hagan inferir lógicamente que eso sí es probable, que es distinto a posible, y eso no se entregó.

El exdirector estuvo declarando ante la Fiscalía. ¿Qué busca esto? ¿Se entregó toda la información?

- Se entregó toda la información, se trataron todos los casos que la Fiscalía quiso preguntar, uno por uno, no se escabulló ninguno, y demás lo que se buscaba darle no solo un contexto sino que también un origen, un destino al por qué de cada comunicación y, sobre todo, de qué se trataba cada comunicación, porque lo que sanciona la ley, en el caso de lavado de activos, es la entrega de información, documentos u otros que son parte de la investigación o que esta se está llevando a cabo. Era importante dejar en claro de qué documentos hablamos, no eran órdenes de investigar, no eran conclusiones, no eran estrategias, no eran apreciaciones policiales ni diligencias que no conocieran todos los demás intervinientes, porque las causas ya tenían coordenadas diligencias por las personas que las tenían que realizar.

Pero se mencionaba que se avisaban procedimientos policiales, antes de que ocurrieran, al abogado Hermosilla…

- Bueno, eso se dio en el caso de Dominga, pero era una incautación voluntaria de documentos que ya había sido acordada con los abogados de las empresas queridas y que se entregaron en Valparaíso y Santiago a través de colegas en ambas ciudades, y ambas diligencias se hicieron, ninguna se frustró.

Al entregar esta información a un tercero, se puede hacer algo al respecto, modificar documentos, antes de que se entreguen…

- Sí, de acuerdo. Es razonable pensar eso, y bueno, por eso se han dado las consecuencias que se han dado, por eso el señor Muñoz está en la condición en la que está, por eso ha reconocido lo que ha reconocido y tiene que asumir la decisión más horrenda de su carrera.

¿Por qué entregaba esta información? ¿Qué intereses tenía?

- Él dice que no conocía al señor Hermosilla de antes, que lo conoce cuando es nombrado, cuando le comenta que él era el abogado personal del Presidente Piñera y se iba a dedicar a otras cuestiones de su defensa, y que iba a asumir la defensa del señor Espinosa. Y el señor Muñoz asume investigaciones en una crisis comunicacional terrible, muy compleja para el caso Espinosa y otros, el de Valeria Vivanco y otras personas, y dice ‘bueno, si este señor que va a defender al exdirector lo hace bien, el exdirector llega a salir de allí, entonces la gestión de nosotros puede ser mejor y más tranquila, y si el Presidente de la República soluciona lo que se dice, una imputación a la autoridad presidencial, entonces también porque en definitiva de lo que se trata es que puedan solucionarse esos problemas porque él así podría sacar adelante su gestión institucional de mejor manera en la PDI. Pero evidentemente hoy reconoce que esa impresión que tuvo y esa decisión que tomó fue completamente errónea, nunca debió haberla tomado y dice que nunca más la tomaría en su vida, tampoco.

Pero se sabe que Muñoz conocía a Hermosilla de antes...

- Él lo dice, que lo conoció por primera vez en la casa del director general en un cóctel de camaradería con otras personas. Cuando él es nombrado comienzan a tener esta relación electrónica regular que son 510 contactos pero sólo son 12 de interés criminalístico. En todos ellos usted no va a encontrar ningún antecedente de lenguaje vulgar, así como de amigotes o garabatos, no hay un solo garabato, más bien es una relación bien formal y diría casi de admiración y reconocimiento hacia este abogado que él conocía como que defendía a su antecesor, que era una persona conocida y que, más aún, en algún minuto pensó en contratarlo incluso como abogado de la PDI.

¿No hubo pagos de por medio o algún otro incentivo para entregar esta información?

- Ninguno, también la Fiscalía le preguntó aquello y él respondió negativamente, y para ello abrió todas sus cuentas para que la Fiscalía pueda investigar en esa línea.

¿Él buscaba ayudar a la institución que pasaba por una crisis?

- Así lo dijo él.

¿Es posible probar esto, más allá de lo que él dice?

- Es la Fiscalía la que tendría que probar si existe alguna otra finalidad.

¿Hay otros directivos de órganos del Estado involucrados en estas transferencias de información?

- No, en esas conversaciones ninguno.

Todo esto se gatilla a raíz del “caso Audio”. ¿Qué participación tuvo Muñoz en esta trama?

- Hasta ahora no hay ningún antecedente de que haya intervenido en esa causa.

El medio digital Ciper informó detalles sobre los mensajes enviados por el exdirector de la PDI al abogado Hermosilla, identificándose la entrega de antecedentes secretos de las investigaciones contra Héctor Espinosa, la minera Dominga, la causa contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, Enjoy, entre otras. Difícil defender aquello si están las grabaciones. ¿Cómo se abordará la defensa?

- Sí, efectivamente todos los casos complejos tienen sus propios bemoles y vericuetos y hay que estudiarlos bien y meterse en ellos para poder entender cada detalle de esta situación. Sin embargo, el trabajo que tenemos que hacer como defensa es esencialmente técnico y es ir depurando las cuestiones que nos digan relación con el delito que se imputa y establecer cuáles son los hechos reales que se han probado y sobre ellos después hablar qué delitos serían y a qué pena correspondería si amerita, y eso es un trabajo paciente que lamentablemente hoy tiene que hacerse un poquito ajeno a la trinchera pública legítima que pueda haber o a las conjeturas que se puedan tomar, porque uno tiene que trabajar con elementos objetivos dentro de las causas. Y en este hay un elemento objetivo: esas comunicaciones están, en segundo lugar, el señor Muñoz las ha asumido como propias, dice que fue su decisión y que está dispuesto a asumir su responsabilidad.

¿Cómo preparan la defensa de Muñoz, en términos del trabajo y equipo que tienen para esto?

- Efectivamente estoy trabajando con el equipo de colegas que siempre ha trabajado conmigo en la oficina, tanto en Valparaíso como en Santiago. Estamos analizando los antecedentes, ordenándolos, estamos planteando una hipótesis, posibles diligencias, es un trabajo conjunto.

Ya en prisión preventiva, ¿cómo está el exdirector de la PDI?

- Está en prisión preventiva en un cuartel, conforme a su ley orgánica de la Policía de Investigaciones, y evidentemente está afectado por esta situación, pero firme en cuanto a que hay que ir hacia adelante asumiendo estos hechos y reconociéndolos como propios. Está arrepentido, de hecho dijo que ha sido la más horrenda decisión de toda su vida y que no la tomaría nunca más.

En el país ha habido una discusión fuerte al tema de la corrupción, ¿cómo afecta esto a la defensa?

- Evidentemente pone un escenario más adverso, sobre todo la crítica pública porque, por ejemplo, no es de extrañar que las redes sociales y medios ejerzan una opinión que pueda configurar un cuadro anticipado y cuando las cuestiones fallan en su mérito las personas piensan que pudo haber sido distinto, pero bueno, es la realidad de todos estos procesos y hay que trabajar con ellos. Lo ideal es que no influyan en el análisis técnico del caso. La prensa hace su trabajo, la prensa de investigación hace su trabajo que es necesario en una sociedad democrática, con eso no tengo ningún reparo, al menos yo. Lo que encuentro paradójico es que una causa por filtración se conozca por una filtración… eso dice un poco cómo están las cosas.

¿Cómo surge la colaboración con Muñoz? ¿Lo conocía de cuando era director en Valparaíso o lo contactan otras personas?

- Me contactan otros abogados, otras personas que estaban trabajando en esta defensa antes, en la preparación de los antecedentes desde que se conocen el día viernes, y atendida la dinámica de los hechos como fueron ocurriendo me piden si podía estudiar estos antecedentes y si tenía alguna posibilidad de asumir la defensa. Lo estudié y luego a altas horas de la noche del viernes-sábado logré hablar con don Sergio y nos juntamos a trabajar el fin de semana. Él me entregó el poder para representarlo más o menos a las 12 horas del sábado pasado y ahí comenzamos a trabajar rápidamente preparando la audiencia de ayer.



¿Hay otros antecedentes que Muñoz pueda entregar para atenuar la causa contra él respecto a este caso u a otros casos, como el denominado “caso Audio”?

- No se nos ha presentado esa posibilidad todavía y nadie nos ha preguntado por eso. Es algo que todavía no veo que tenga una vinculación con este caso concreto.

Varios diputados solicitan una comisión investigadora sobre este tema, cuestionando si las filtraciones de Muñoz a Hermosilla afectaron e incidieron en decisiones políticas y administrativas del país. ¿Puede descartar aquello?

- No lo sé. Hasta ahora los antecedentes que he visto del caso no he visto algo en esa línea. Si se juntan los votos es función de la Cámara de Diputados la fiscalización sobre los órganos públicos, así que estarían ejerciendo sus facultades de forma legítima.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó esto como un delito de cuello y corbata. ¿Qué le parece esto?

- El Gobierno manifiesta su línea, es una interpretación política de los hechos que a mí no me corresponde calificar porque no me dedico a eso. Pero creo que si aquí se dice que acá hay una red, hay que esperar a ver qué es lo que dice el fiscal nacional, si indica a la vocera a que si existen esos antecedentes los entregue, porque en esto hay que ser extremadamente precisos, uno no puede decir cosas en general así no más. Porque si efectivamente estuvieran los antecedentes sobre una red, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciarlos en 48 horas.

Entre los casos que se investigan se menciona Dominga y Enjoy, donde estaba vinculado el ex presidente Sebastián Piñera. Con los antecedentes que usted y su representado manejan, ¿se pueden llegar a descubrir mayores vinculaciones de personas relacionadas al gobierno de Piñera, del exmandatario y algunos exministros?

- Eso es materia de lo que quiera hacer la Fiscalía y cuál vaya a ser su línea de investigación.

¿Y dentro de lo que le ha dicho Muñoz sobre estas causas particularmente?

- Hasta ahora me ha dicho que no.

¿Qué expectativas tiene de este caso?

- Espero que llegado el minuto se tomen las decisiones en su justa medida, que no se dejen llevar por el exceso del critica público y las cosas se fallen en su mérito. Hasta ahora el caso se ha tratado, por todos, con la seriedad que requiere, por el impacto profundo que ha tenido. La magistrado resolvió esto ayer con su criterio conforme un debate técnica, el Consejo de Defensa del Estado también tuvo una mirada técnica. Yo espero que se siga analizando con esta mirada.



CASO OJEDA

Usted también está representando a la viuda de Ronald Ojeda. ¿Cómo avanza ese caso? Entiendo que está en instancias internacionales hoy.

- Es un caso que debe mantenerse en total reserva. Hay diligencias importantes que se han hecho, se ha aportado información para verificar, la familia está extremadamente activa y muy inquieta, las personas tienen un nivel de ocupación, de desconfianza e inseguridad alto y es muy razonable, yo comparto esa situación con ellos, de tal manera que hay que dejar que esa causa avance con todo el cuidado que se necesita.

Hay tesis distintas respecto del móvil sobre el crimen. A su parecer, ¿cuál es?

- La Fiscalía analiza todos los móviles, no ha descartado ninguno y nosotros tampoco. Lo que sí descartamos es una vinculación delictiva, un ajuste de cuentas, evidentemente el narcosecuestro y por cierto de ahí para adelante no descartamos ninguna tesis. En Chile esta investigación sigue secreta hasta mediados de abril, al menos, por diligencias en curso. En el sistema internacional se presentó el caso para que se evalúe a través de, por una parte, el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, y en la investigación que se está haciendo en Venezuela por posibles violaciones a derechos humanos para incluir este caso, y también en la Corte Penal Internacional, para que se pueda sumar como un ejemplo más a la macrocriminalidad que se investiga en Venezuela aún.

A propósito de eso, se ha planteado la hipótesis de que esto tuviese que ver con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Se plantea aquello allí?

- Esa hipótesis tiene que confirmarse o descartarse. Hay distintas hipótesis. Efectivamente, hay personas que han dicho que esto habría sido por encargo y yo de eso no tengo dudas. Ahora, ¿quién lo encargó y para qué? Eso está pendiente de responderse. Si tiene alguna vinculación con la situación política interna de Venezuela, eso lo tiene que resolver la investigación.

Usted tiene varias causas de alta connotación pública, a estas dos también se suma el caso Ejército, Karina Oliva, entre varias otras. ¿Cómo es llevar este tipo de defensas?

- Todas son distintas y tienen en común el tratarse de investigaciones complejas, profundas, de largo aliento y que exigen mucha dedicación de tiempo, de trabajo, donde lo que está involucrado son al menos los cinco elementos relevantes de la sociedad: actores políticos, confianzas públicas, instituciones, compromisos internacionales de Chile -en el caso de Ojeda, y una gran repercusión mediática, sobre la cual no hay que dejarse llevar y hay que concentrarse en hacer lo mejor por el caso ante los jueces. Y digo esto porque además de todo eso que es un reto enorme que nosotros lo tomamos con mucha dedicación y le agradezco a todas las personas de nuestra oficina y a nuestras familias, hay que destacar que en cada caso ve personas, seres humanos de carne y hueso que están sufriendo o en los peores minutos de sus vidas, choqueados por el peso del sistema, por las decisiones que han tomado, por los hechos en los cuales se han visto involucrados o en el caso Ojeda son víctimas de conductas terribles. Quien realmente cree en las garantías de las víctimas e imputados es alguien que nunca va a ser popular, porque si usted defiende a alguien de derecha, le van a decir que comparte esas ideas, si usted defiende a alguien de derecha, le van a decir que comparte esas ideas. El verdadero garantismo no tiene color político, sino que se preocupa de los derechos de las personas y las víctimas y sí, uno sufre ataques, sufre embates, pero estos casos lo único que hace es ratificar el compromiso que tenemos con un sistema penal liberal, democrático y respetuoso de las garantías de todos.

