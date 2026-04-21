5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica durante el primer semestre de 2025

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó tres nuevos informes de fiscalización (IFIS) de la serie de licencias médicas, que revelan que 5.646 funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con reposo médico durante el primer semestre de 2025.

Al examinar el lapso comprendido entre enero y junio de 2025, el análisis detectó que existen 6.496 permisos de salud vinculados a estos viajes. Un aspecto destacado es la alta prevalencia de cuadros psiquiátricos o psicológicos, ya que los diagnósticos de salud mental abarcan el 58,5% de la muestra. Respecto a la cobertura previsional de los involucrados, un 76% pertenece a Fonasa y el 24% restante está afiliado a Isapres.

Frente a estos datos, la entidad fiscalizadora ordenó que se revisen y redictaminen los permisos otorgados. Asimismo, la Suseso dispuso notificar a los servicios públicos involucrados y enviar la información al Ministerio de Hacienda. De forma paralela, se evaluará la remisión de los casos al Ministerio Público y, cuando corresponda, se iniciarán investigaciones de oficio a los profesionales emisores.

Por otro lado, un segundo documento evidenció una situación relevante diferente: la superposición de períodos de reposo permitió que 3.909 personas trabajadoras percibieran simultáneamente dos beneficios. Se trata del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), correspondiente al sistema de salud común, y el Subsidio por Incapacidad Temporal (SIT), propio del seguro laboral.

Esta duplicidad se tradujo en 4.538 licencias médicas con días superpuestos, lo que implicó $1.305 millones pagados por los sistemas de salud común, Fonasa e Isapres. Ante estos resultados, la Superintendencia instruyó la revisión de los casos, la recuperación de los recursos y el fortalecimiento de los controles para evitar nuevas superposiciones.

Finalmente, el incumplimiento del reposo indicado también quedó en evidencia en un tercer informe, el cual detectó que 1.223 personas trabajadoras asistieron a centros vacacionales de cajas de compensación mientras se encontraban con licencia médica.

Estos casos están asociados a 1.422 licencias médicas. Al desglosar la cifra, se observa que corresponden mayoritariamente a trabajadores del sector privado (68%), aunque también incluyen a funcionarios públicos (32%).

Al igual que en los otros informes, la autoridad instruyó la revisión de las licencias y su redictaminación. Igualmente, en los casos que amerite, se contempla el inicio de investigaciones de oficio a profesionales emisores y la remisión de los casos al Ministerio Público.

Estos informes se suman a los anteriores que abordaron casos de trabajadores del sector privado que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica; profesionales emisores que, estando con reposo, también salieron del país; situaciones de autoemisión de licencias médicas; y casos de profesionales de la salud que, encontrándose con licencia, emitieron este tipo de documentos.

PURANOTICIA