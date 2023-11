135 mil personas caen de la clase media a segmentos vulnerables en Chile

Un reciente estudio llevado a cabo por Equifax arrojó luz sobre la preocupante realidad socioeconómica en Chile, revelando que en el transcurso de un año, 135 mil personas han dejado de formar parte de la clase media para integrarse a segmentos vulnerables.



Según publica El Mercurio, en base a datos de Equifax, "en marzo de 2022, los segmentos C2 y C3, descritos como clase media típica y clase media baja, respectivamente, concentraban un poco más de 6.199.054 personas. A marzo de este año, los mismos segmentos reúnen a 6.063.391: 135.663 personas menos".



El segmento D, catalogado como "clase vulnerable" por Equifax, experimentó un aumento de 184.804 personas en el último año. Ignacio Bunster, gerente de Asuntos Corporativos de Equifax, comentó: "No es una novedad que las condiciones económicas en el país están pasando por un momento complejo".



Bunster atribuye este deterioro a factores como la inflación, un desempleo del 9%, que afecta a 890 mil personas, y una contracción económica proyectada de hasta un 0,5% este año. Estos elementos propiciaron que más de 135 mil personas hayan descendido de los segmentos C2 y C3 (clase media) al segmento D (clase vulnerable).



El estudio revela que la inflación, el desempleo y la contracción económica han debilitado la situación financiera de las familias. Menos del 30% de la clase media posee bienes raíces, y la mayoría corresponde a familias casadas con uno o más hijos.



Ignacio Bunster sugiere que el aumento del salario mínimo a $500 mil desde 2024 podría aliviar en parte el deterioro socioeconómico, aunque advierte que también podría tener efectos en el empleo y la inflación.



En cuanto al perfil de la clase media, se destaca que la gran mayoría de las personas están casadas, con uno o más hijos. Además, 94.360 personas de clase media son extranjeras nacionalizadas, representando el 1,5% de la muestra. El 55% de la clase media son mujeres.



En el aspecto patrimonial, más del 70% de la clase media no posee bienes raíces, y el 64% no es propietario de ningún vehículo. Sorprendentemente, hace un año, 270 mil personas de clase media tenían vehículos, y ahora ya no.



Los registros de morosidad se mantienen en niveles similares entre un año y otro. Desde el punto de vista geográfico, en la Región Metropolitana, la clase media se concentra en Puente Alto, Maipú y La Florida, siendo Las Condes la sexta comuna con mayor concentración de personas de los segmentos C2 y C3, según el estudio.



La clasificación socioeconómica se basa en segmentos ABCI, clase media (C2 y C3), y clases bajas (D y E), según la Asociación de Investigadores de Mercado (AIM). Equifax utiliza su análisis denominado ISE (Índice Socioeconómico) Ignite, con un enfoque en los grupos C2 y C3. C2 tiene ingresos entre 4,5 y 6 veces por encima de la línea de pobreza, mientras que C3, o clase media baja, tiene ingresos entre 3 y 4,5 veces por encima de dicha línea.

PURANOTICIA